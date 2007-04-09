Pair Time SSP SSKEURGBP 4H 44 38CADCHF 4H 62 52CADJPY 4H 48 36GBPUSD 4H 44 36GBPCHF 4H 34 29GBPJPY 4H 36 29EURUSD 4H 34 34EURCHF 4H 72 50EURJPY 4H 72 36USDCAD 4H 24 60USDCHF 4H 34 29USDJPY 4H 34 29

Основное отличие от Ichimoku Kinko Hyo заключается в более коротких периодах расчёта индикатора. Это позволяет рассматривать переход курса валюты во внутрь облака как предупреждающий сигнал, а не категорическое утверждение разворота или окончания тренда.





Совпадения значений индикаторов:

Расположение курса выше или ниже облаков показывают наличие тренда. Заход в облако - предупреждающий сигнал. Вхождение курса во внутрь облака - флэт.

В альтернативном нет Киджуна и Тенкана, но есть внутри облака линия стоп-ордера, показывающая уровнь установки необходимых текущих стопов. Пересечение этой линии трактуется как изменение направления торговли. Для расчёта уровней стоплоса и тейкпрофита в верхнем левом углу приводится значение текущей волатильности - размер коридора, в котором меняется текущее значение курса. Волатильность расчитывается как разность между максимумом за удвоенный расчетный период и минимумом за удвоенный расчетный период.

26.03.07 г.

Добавлена новая версия индикатора Alternative_Ichimoku_v06. В шестой версии немного изменено отображение линий индикатора с целью не загораживать свечи или столбики при неотмеченной опции "график сверху" свойств индикатора. Добавлены параметры изменения курса валюты за "отчетный период". Это облегчит процесс ориентировочной оценки размеров стоповых ордеров при принятии решения об открытии ордера в рынок.

09.04.2007 г.

Добавлена новая версия индикатора Alternative_Ichimoku_v07. В седьмой версии появилась возможность опционально строить среднюю линию облака Ишимоку. Захотите увидеть, на закладке "Входные параметры" в строчке "Show_Middle" измените false на true. Лично мне пересечение средней линии и линии стоп-ордера напомнило пересечение Киджуна и Тенкана. Но четыре линии разной функциональности в одном индикаторе - это перебор. Поэтому средняя - как опциональная.

