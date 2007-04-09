Ставь лайки и следи за новостями
Alternative Ichimoku - индикатор для MetaTrader 4
15600
Индикатор Alternative Ichimoku разработан как альтернатива известному индикатору Ichimoku Kinko Hyo. Для того, чтобы спрогнозировать курс, лучше использовать на одном таймфрейме два индикатора, Ichimoku Kinko Hyo и альтернативный, и Вы получите более верный прогноз. Индикатор был разработан как инструмент для работы не с ценными бумагами, а с основными валютными парами. Вот профили графиков для пар, используемых автором:
Pair Time SSP SSK
EURGBP 4H 44 38
CADCHF 4H 62 52
CADJPY 4H 48 36
GBPUSD 4H 44 36
GBPCHF 4H 34 29
GBPJPY 4H 36 29
EURUSD 4H 34 34
EURCHF 4H 72 50
EURJPY 4H 72 36
USDCAD 4H 24 60
USDCHF 4H 34 29
USDJPY 4H 34 29
Основное отличие от Ichimoku Kinko Hyo заключается в более коротких периодах расчёта индикатора. Это позволяет рассматривать переход курса валюты во внутрь облака как предупреждающий сигнал, а не категорическое утверждение разворота или окончания тренда.
Совпадения значений индикаторов:
Расположение курса выше или ниже облаков показывают наличие тренда. Заход в облако - предупреждающий сигнал. Вхождение курса во внутрь облака - флэт.
Различие индикаторов:
В альтернативном нет Киджуна и Тенкана, но есть внутри облака линия стоп-ордера, показывающая уровнь установки необходимых текущих стопов. Пересечение этой линии трактуется как изменение направления торговли. Для расчёта уровней стоплоса и тейкпрофита в верхнем левом углу приводится значение текущей волатильности - размер коридора, в котором меняется текущее значение курса. Волатильность расчитывается как разность между максимумом за удвоенный расчетный период и минимумом за удвоенный расчетный период.
26.03.07 г.
Добавлена новая версия индикатора Alternative_Ichimoku_v06. В шестой версии немного изменено отображение линий индикатора с целью не загораживать свечи или столбики при неотмеченной опции "график сверху" свойств индикатора. Добавлены параметры изменения курса валюты за "отчетный период". Это облегчит процесс ориентировочной оценки размеров стоповых ордеров при принятии решения об открытии ордера в рынок.
09.04.2007 г.
Добавлена новая версия индикатора Alternative_Ichimoku_v07. В седьмой версии появилась возможность опционально строить среднюю линию облака Ишимоку. Захотите увидеть, на закладке "Входные параметры" в строчке "Show_Middle" измените false на true. Лично мне пересечение средней линии и линии стоп-ордера напомнило пересечение Киджуна и Тенкана. Но четыре линии разной функциональности в одном индикаторе - это перебор. Поэтому средняя - как опциональная.
