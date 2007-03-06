Перенос кода индикатора в код эксперта. Заключение

Введение

На примерах предыдущих статей (Перенос кода индикатора в код эксперта. Строение индикатора. и Перенос кода индикатора в код эксперта. Общие схемы строения эксперта и индикаторных функций.) мы достаточно подробно изучили общую схему написания индикаторной функции на основе имеющегося в наличии кода индикатора и определили ее взаимосвязь с экспертом. Теперь настало время переделать и код реального эксперта, чем мы, собственно говоря, сейчас и займемся.



Исходный код эксперта

Итак, у нас в наличии имеется следующий код эксперта: #property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern int RAVI_Timeframe = 240 ; extern int ASCT_Timeframe = 1440 ; extern int Buy_Sell_Custom = 2 ; extern double Money_Management_Up= 0.1 ; extern int RISK_Up = 3 ; extern int Period1_Up = 7 ; extern int Period2_Up = 65 ; extern int MA_Metod_Up = 0 ; extern int PRICE_Up = 0 ; extern int STOPLOSS_Up = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 100 ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int RISK_Dn = 3 ; extern int Period1_Dn = 7 ; extern int Period2_Dn = 65 ; extern int MA_Metod_Dn = 0 ; extern int PRICE_Dn = 0 ; extern int STOPLOSS_Dn = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 100 ; double RAVI_Up[ 3 ]; double RAVI_Dn[ 3 ]; double ASCTrend1_Up[ 2 ]; double ASCTrend1_Dn[ 2 ]; #include <Lite_EXPERT.mqh> int init() { if (RAVI_Timeframe != 1 ) if (RAVI_Timeframe != 5 ) if (RAVI_Timeframe != 15 ) if (RAVI_Timeframe != 30 ) if (RAVI_Timeframe != 60 ) if (RAVI_Timeframe != 240 ) if (RAVI_Timeframe != 1440 ) Print ( "Параметр RAVI_Timeframe не может" + " быть равным " + RAVI_Timeframe+ "!!!" ); if (ASCT_Timeframe != 1 ) if (ASCT_Timeframe != 5 ) if (ASCT_Timeframe != 15 ) if (ASCT_Timeframe != 30 ) if (ASCT_Timeframe != 60 ) if (ASCT_Timeframe != 240 ) if (ASCT_Timeframe != 1440 ) Print ( "Параметр ASCT_Timeframe не может" + " быть равным " +ASCT_Timeframe+ "!!!" ); if (RAVI_Timeframe > ASCT_Timeframe) Print ( "Параметр ASCT_Timeframe не следует делать меньше" + " чем RAVI_Timeframe" ); return ( 0 ); } int start() { if (iBars( NULL , ASCT_Timeframe) < 3 + RISK_Up* 2 + 1 + 1 ) return ( 0 ); if (iBars( NULL , ASCT_Timeframe) < 3 + RISK_Dn* 2 + 1 + 1 ) return ( 0 ); if (iBars( NULL , RAVI_Timeframe) < MathMax (Period1_Up, Period2_Up + 4 )) return ( 0 ); if (iBars( NULL , RAVI_Timeframe) < MathMax (Period1_Dn, Period2_Dn + 4 )) return ( 0 ); static double ASCTrend1_Trend_Up, ASCTrend1_Trend_Dn; static int LastBars; int bar; bool BUY_Sign, SELL_Sign; if (LastBars != iBars( NULL , RAVI_Timeframe)) switch (Buy_Sell_Custom) { case 0 : { for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) RAVI_Up[bar- 1 ] = iCustom ( NULL , RAVI_Timeframe, "RAVI" , Period1_Up, Period2_Up, MA_Metod_Up, PRICE_Up, 0 , bar); ASCTrend1_Up[ 0 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Up, 0 , 1 ); ASCTrend1_Up[ 1 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Up, 1 , 1 ); ASCTrend1_Trend_Up = ASCTrend1_Up[ 1 ] - ASCTrend1_Up[ 0 ]; break ; } case 1 : { for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) RAVI_Dn[bar- 1 ] = iCustom ( NULL , RAVI_Timeframe, "RAVI" , Period1_Dn, Period2_Dn, MA_Metod_Dn, PRICE_Dn, 0 , bar); ASCTrend1_Dn[ 0 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Dn, 0 , 1 ); ASCTrend1_Dn[ 1 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Dn, 1 , 1 ); ASCTrend1_Trend_Dn =ASCTrend1_Dn[ 1 ] - ASCTrend1_Dn[ 0 ]; break ; } default : { for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) RAVI_Up[bar- 1 ] = iCustom ( NULL , RAVI_Timeframe, "RAVI" , Period1_Up, Period2_Up, MA_Metod_Up, PRICE_Up, 0 , bar); ASCTrend1_Up[ 0 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Up, 0 , 1 ); ASCTrend1_Up[ 1 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Up, 1 , 1 ); ASCTrend1_Trend_Up = ASCTrend1_Up[ 1 ] - ASCTrend1_Up[ 0 ]; for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) RAVI_Dn[bar- 1 ] = iCustom ( NULL , RAVI_Timeframe, "RAVI" , Period1_Dn, Period2_Dn, MA_Metod_Dn, PRICE_Dn, 0 , bar); ASCTrend1_Dn[ 0 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Dn, 0 , 1 ); ASCTrend1_Dn[ 1 ] = iCustom ( NULL , ASCT_Timeframe, "ASCTrend1" , RISK_Dn, 1 , 1 ); ASCTrend1_Trend_Dn = ASCTrend1_Dn[ 1 ] - ASCTrend1_Dn[ 0 ]; } } LastBars = iBars( NULL , RAVI_Timeframe); switch (Buy_Sell_Custom) { case 0 : { if (RAVI_Up[ 1 ] - RAVI_Up[ 2 ] < 0 ) if (RAVI_Up[ 0 ] - RAVI_Up[ 1 ] > 0 ) if (ASCTrend1_Trend_Up > 0 ) BUY_Sign = true ; break ; } case 1 : { if (RAVI_Dn[ 1 ] - RAVI_Dn[ 2 ] > 0 ) if (RAVI_Dn[ 0 ] - RAVI_Dn[ 1 ] < 0 ) if (ASCTrend1_Trend_Dn < 0 ) SELL_Sign = true ; break ; } default : { if (RAVI_Up[ 1 ] - RAVI_Up[ 2 ] < 0 ) if (RAVI_Up[ 0 ] - RAVI_Up[ 1 ] > 0 ) if (ASCTrend1_Trend_Up > 0 ) BUY_Sign = true ; if (RAVI_Dn[ 1 ] - RAVI_Dn[ 2 ] > 0 ) if (RAVI_Dn[ 0 ] - RAVI_Dn[ 1 ] < 0 ) if (ASCTrend1_Trend_Dn < 0 ) SELL_Sign = true ; } } switch (Buy_Sell_Custom) { case 0 : { OpenBuyOrder(BUY_Sign, Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up); break ; } case 1 : { OpenSellOrder(SELL_Sign, Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn); break ; } default : { OpenBuyOrder(BUY_Sign, Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up); OpenSellOrder(SELL_Sign, Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn); } } return ( 0 ); }

Предварительно нам следовало бы с данным экспертом познакомиться немного поближе. Эксперт предназначен для торговли на основе данных с четырёхчасового и дневного графиков выбранной трейдером валютной пары. Эксперт может открыть всего одну позицию по одной валютной паре в данном направлении торговли. Эксперт имеет два независимых алгоритма расчёта для совершения сделок покупки и продажи, поэтому при работе он может открывать встречные позиции. Для более быстрой оптимизации эксперта в тестере стратегий он содержит внешнюю переменную Buy_Sell_Custom, при равенстве нулю которой эксперт ведёт расчет только Buy сигналов. Если переменная Buy_Sell_Custom равна единице, то происходит расчет только Sell сигналов. Если необходимы оба расчета, то следует внешнюю переменную Buy_Sell_Custom сделать равной двум. Остальные внешние переменные эксперта разбиты на две группы: для Buy и Sell сделок. Сигналами к совершению сделок служат изменения направления движения пользовательского индикатора RAVI.mq4, а фильтром, отсекающим ложные сигналы, является направление тренда, определяемое по пользовательскому индикатору ASCTrend1.mq4. Эксперт имеет два обращения к индикатору ASCTrend1.mq4 для получения из нулевого и первого буферов индикатора исходных значений, знак разницы которых определяет направление тренда. Эксперт два обращения к индикатору RAVI.mq4, для получения двух вариантов (Buy и Sell) исходных значений для двух алгоритмов расчёта. Я полагаю, что назначение большинства входных параметров эксперта не должно вызвать никаких вопросов. Оно понятно из их названий. Переменные MA_Metod_Up и MA_Metod_Dn определяют метод усреднения. Они могут быть любым из значений от нуля и до трёх. Переменные PRICE_Up и PRICE_Dn имеют значение ценовых констант, пределы изменения которых от нуля и до шести. Эксперт, однозначно, не убыточный и при хорошей оптимизации показывает при всей своей простоте весьма приличные результаты. Так что, в принципе, он стоит того, чтобы уделить ему немного труда и превратить его из набора файлов во всего один самодостаточный файл. В коде эксперта используется файл Lite_EXPERT.mqh, представляющий собой две пользовательские функции, через обращения к которым эксперт совершает сделки: int LastTime; int OpenBuyOrder( bool BUY_Signal, double Money_Management, int STOPLOSS, int TAKEPROFIT) { if (!BUY_Signal) return ( 0 ); if ( TimeLocal () - LastTime < 11 ) return ( 0 ); int total = OrdersTotal (); for ( int ttt = total - 1 ; ttt >= 0 ; ttt--) if ( OrderSelect (ttt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) if ((OrderSymbol() == Symbol ()) && (OrderType() == 0 )) return ( 0 ); double ask = NormalizeDouble (Ask, Digits ); double bid = NormalizeDouble (Bid, Digits ); if (ask == 0.0 ) return (- 1 ); if (bid == 0.0 ) return (- 1 ); double LotVel; double tickVel = MarketInfo( Symbol (), MODE_TICKVALUE); if (tickVel == 0 ) return (- 1 ); if (Money_Management > 0 ) LotVel = tickVel*AccountEquity()*Money_Management / 10000.0 ; else LotVel = -tickVel* 10000 *Money_Management / 10000.0 ; double Lot = NormalizeDouble (LotVel, 1 ); if (Lot < 0.1 ) return (- 1 ); double Stoploss = NormalizeDouble (bid - STOPLOSS* Point , Digits ); double TakeProfit = NormalizeDouble (ask + TAKEPROFIT* Point , Digits ); int ticket = OrderSend ( Symbol (), OP_BUY, Lot, ask, 3 , Stoploss, TakeProfit, NULL , 0 , 0 , CLR_NONE); LastTime = TimeLocal (); if (ticket > 0 ) return ( 1 ); else return (- 1 ); } int OpenSellOrder( bool SELL_Signal, double Money_Management, int STOPLOSS, int TAKEPROFIT) { if (!SELL_Signal) return ( 0 ); if ( TimeLocal () - LastTime < 11 ) return ( 0 ); int total = OrdersTotal (); for ( int kkk = total - 1 ; kkk >= 0 ; kkk--) if ( OrderSelect (kkk, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)) if ((OrderSymbol() == Symbol ()) && (OrderType() == 1 )) return ( 0 ); double bid = NormalizeDouble (Bid, Digits ); double ask = NormalizeDouble (Ask, Digits ); if (bid == 0.0 ) return (- 1 ); if (ask == 0.0 ) return (- 1 ); double LotVel; double tickVel = MarketInfo( Symbol (), MODE_TICKVALUE); if (tickVel == 0.0 ) return (- 1 ); if (Money_Management > 0 ) LotVel = tickVel*AccountEquity()*Money_Management / 10000.0 ; else LotVel = -tickVel* 10000 *Money_Management / 10000.0 ; double Lot = NormalizeDouble (LotVel, 1 ); if (Lot < 0.1 ) return (- 1 ); double Stoploss = NormalizeDouble (ask + STOPLOSS* Point , Digits ); double TakeProfit = NormalizeDouble (bid - TAKEPROFIT* Point , Digits ); int ticket = OrderSend ( Symbol (), OP_SELL, Lot, bid, 3 , Stoploss, TakeProfit, NULL , 0 , 0 ,CLR_NONE); LastTime = TimeLocal (); if (ticket > 0 ) return ( 1 ); else return (- 1 ); } Мне так думается, что эти функции достаточно просты и каких-либо недоразумений с ними не должно возникнуть. Алгоритм обращения к этим функциям: OpenBuyOrder(BUY_Sign, Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up); OpenSellOrder(SELL_Sign, Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn); где в случае, если BUY_Sign=true функция OpenBuyOrder() открывает длинную позицию, а если SELL_Sign=true, то функция OpenSellOrder() открывает короткую позицию. Назначение параметров: Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up, Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn более чем понятно из их названий!



Построение индикаторной функции Get_ASCTrend1Series()

В конце прошлой статьи (Перенос кода индикатора в код эксперта. Общие схемы строения эксперта и индикаторных функций.) я уже сделал индикаторную функцию Get_RAVISeries(). Теперь она будет весьма кстати и нам остается произвести аналогичную функцию для индикатора ASCTrend1.mq4. Теперь мы сделаем на основе кода этого индикатора функцию Get_ASCTrend1Series(). Итак, начнём с внешнего осмотра кода этого индикатора: #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Magenta #property indicator_color2 Aqua #property indicator_width1 2 #property indicator_width2 2 extern int RISK = 3 ; double val1[]; double val2[]; int init() { SetIndexStyle( 0 , DRAW_HISTOGRAM , 0 , 2 ); SetIndexStyle( 1 , DRAW_HISTOGRAM , 0 , 2 ); SetIndexBuffer ( 0 , val1); SetIndexBuffer ( 1 , val2); SetIndexEmptyValue( 0 , 0.0 ); SetIndexEmptyValue( 1 , 0.0 ); IndicatorShortName( "ASCTrend1" ); SetIndexLabel( 0 , "DownASCTrend1" ); SetIndexLabel( 1 , "UpASCTrend1" ); return ( 0 ); } int start() { static double x1, x2; double value1, value2, value3, TrueCount, Range, AvgRange, MRO1, MRO2; int MaxBar, iii, kkk, bar, value10, value11, counted_bars = IndicatorCounted(); if (counted_bars < 0 ) return (- 1 ); if (counted_bars > 0 ) counted_bars--; value10 = 3 + RISK* 2 ; if (( Bars <= value10) || ( Bars < 10 )) return ( 0 ); MaxBar = Bars - 1 - value10; bar = Bars - 1 - counted_bars; if (bar >= MaxBar) { x1 = 67 + RISK; x2 = 33 - RISK; bar = MaxBar; for (kkk = Bars - 1 ; kkk >= MaxBar; kkk--) { val1[kkk] = 0.0 ; val2[kkk] = 0.0 ; } } while (bar >= 0 ) { Range = 0.0 ; AvgRange = 0.0 ; for (iii = 0 ; iii <= 9 ; iii++) AvgRange += MathAbs (High[bar+iii] - Low[bar+iii]); Range = AvgRange / 10 ; iii = 0 ; TrueCount = 0 ; while (iii < 9 && TrueCount < 1 ) { if ( MathAbs (Open[bar+iii] - Close[bar+iii]) >= Range* 2.0 ) TrueCount++; iii++; } if (TrueCount >= 1 ) MRO1 = bar + iii; else MRO1 = - 1 ; iii = 0 ; TrueCount = 0 ; while (iii < 6 && TrueCount < 1 ) { if ( MathAbs (Close[bar+iii+ 3 ] - Close[bar+iii]) >= Range* 4.6 ) TrueCount++; iii++; } if (TrueCount >= 1 ) MRO2 = bar + iii; else MRO2 = - 1 ; if (MRO1 > - 1 ) value11 = 3 ; else value11 = value10; if (MRO2 > - 1 ) value11 = 4 ; else value11 = value10; value2 = 100 - MathAbs ( iWPR ( NULL , 0 , value11, bar)); val1[bar] = 0 ; val2[bar] = 0 ; if (value2 > x1) { val1[bar] = Low [bar]; val2[bar] = High[bar]; } if (value2 < x2) { val1[bar] = High[bar]; val2[bar] = Low [bar]; } bar--; } return ( 0 ); }

bool Get_ASCTrend1Series( int Number, string symbol, int timeframe, bool NullBarRecount, int RISK, double & InputBuffer[]) { int IBARS = iBars(symbol, timeframe); if ((IBARS < 3 + RISK* 2 + 1 )||(IBARS < 10 )) return ( false ); if ( ArraySize (InputBuffer) < IBARS) { ArraySetAsSeries (InputBuffer, false ); ArrayResize (InputBuffer, IBARS); ArraySetAsSeries (InputBuffer, true ); } static double x1[], x2[]; static int IndCounted[]; if ( ArraySize (IndCounted) < Number + 1 ) { ArrayResize (x1, Number + 1 ); ArrayResize (x2, Number + 1 ); ArrayResize (IndCounted, Number + 1 ); } int LastCountBar; if (!NullBarRecount) LastCountBar = 1 ; double value1, value2, value3, val1, val2; double TrueCount, Range, AvgRange, MRO1, MRO2; int MaxBar, iii, kkk, bar, value10, value11, counted_bars = IndCounted[Number]; IndCounted[Number] = IBARS - 1 ; value10 = 3 + RISK* 2 ; bar = IBARS - counted_bars - 1 ; MaxBar = IBARS - 1 - value10; if (bar > MaxBar) { bar = MaxBar; x1[Number] = 67 + RISK; x2[Number] = 33 - RISK; ArrayInitialize (InputBuffer, 0.0 ); } while (bar >= LastCountBar) { Range = 0.0 ; AvgRange = 0.0 ; for (iii = 0 ; iii <= 9 ; iii++) AvgRange += MathAbs (iHigh(symbol, timeframe, bar + iii) - iLow(symbol, timeframe, bar + iii)); Range = AvgRange / 10 ; iii = 0 ; TrueCount = 0 ; while (iii < 9 && TrueCount < 1 ) { if ( MathAbs (iOpen(symbol, timeframe, bar + iii) - iClose(symbol, timeframe, bar + iii)) >= Range* 2.0 ) TrueCount++; iii++; } if (TrueCount >= 1 ) MRO1 = bar + iii; else MRO1 = - 1 ; iii = 0 ; TrueCount = 0 ; while (iii < 6 && TrueCount < 1 ) { if ( MathAbs (iClose(symbol, timeframe, bar + iii + 3 ) - iClose(symbol, timeframe, bar + iii)) >= Range* 4.6 ) TrueCount++; iii++; } if (TrueCount >= 1 ) MRO2 = bar + iii; else MRO2 = - 1 ; if (MRO1 > - 1 ) value11 = 3 ; else value11 = value10; if (MRO2 > - 1 ) value11 = 4 ; else value11 = value10; value2 = 100 - MathAbs ( iWPR (symbol, timeframe, value11, bar)); val1 = 0 ; val2 = 0 ; InputBuffer[bar] = 0 ; if (value2 > x1[Number]) { val1 = iLow (symbol, timeframe, bar); val2 = iHigh(symbol, timeframe, bar); } if (value2 < x2[Number]) { val1 = iHigh(symbol, timeframe, bar); val2 = iLow(symbol, timeframe, bar); } InputBuffer[bar]=val2-val1; bar--; } return ( true ); } Я оптимизировал этот индикатор. Кому интересно, как он выглядел в оригинале, могут посмотреть файл ASCTrend1_Old!.mq4. Теперь приступим к изготовлению функции Get_ASCTrend1Series(). Для этого опять преобразуем код индикатора ASCTrend1.mq4 по предложенной мною в предыдущей статье схеме доработки его кода. В итоге имеем следующую пользовательскую функцию: Разумеется, что сложность этой функции на порядок выше, чем у той, что мы рассмотрели в конце предыдущей статьи, но поскольку исходный код индикатора был сделан и оптимизирован абсолютно без ошибок, то и процесс создания такой функции не так чтобы уж очень сильно усложнился! После этого нам бы следовало полученную функцию протестировать на предмет совпадения её значений со значениями индикатора, на основе кода которого они и была сделана. Для этого нам опять придётся сделать тестерного эксперта для функции Get_ASCTrend1Series(): #property copyright "Copyright © 2007, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.metaquotes.net/" extern bool NullBarRecount = true ; double IndBuffer0[]; double IndBuffer1[]; double IndBuffer2[]; #include <Get_ASCTrend1Series.mqh> int init() { return ( 0 ); } int start() { double Ind_Velue,Resalt; if (!Get_ASCTrend1Series( 0 , Symbol (), 0 , NullBarRecount, 1 , IndBuffer0)) return ( 0 ); if (!Get_ASCTrend1Series( 1 , Symbol (), 240 , NullBarRecount, 3 , IndBuffer1)) return ( 0 ); if (!Get_ASCTrend1Series( 2 , Symbol (), 1440 , NullBarRecount, 5 , IndBuffer2)) return ( 0 ); Ind_Velue = iCustom ( NULL , 0 , "ASCTrend1" , 1 , 1 , 2 ) - iCustom ( NULL , 0 , "ASCTrend1" , 1 , 0 , 2 ); Resalt = IndBuffer0[ 2 ] - Ind_Velue; Print ( "0: " + Ind_Velue + " " + IndBuffer0[ 2 ] + " " + Resalt + "" ); Ind_Velue = iCustom ( NULL , 240 , "ASCTrend1" , 3 , 1 , 2 ) - iCustom ( NULL , 240 , "ASCTrend1" , 3 , 0 , 2 ); Resalt = IndBuffer1[ 2 ] - Ind_Velue; Print ( "H4: " + Ind_Velue + " " + IndBuffer1[ 2 ] + " " + Resalt + "" ); Ind_Velue = iCustom ( NULL , 1440 , "ASCTrend1" , 5 , 1 , 2 ) - iCustom ( NULL , 1440 , "ASCTrend1" , 5 , 0 , 2 ); Resalt = IndBuffer2[ 2 ] - Ind_Velue; Print ( "Daily: " + Ind_Velue + " " + IndBuffer2[ 2 ] + " " + Resalt + "" ); return ( 0 ); } Запускаем тестирование этого эксперта в Тестере стратегий и после теста, проверив логфайл, убеждаемся, что созданная нами функция в плане заполнения значениями эмулируемого индикаторного буфера не имеет никаких отличий от того индикатора, на основе кода которого она строилась!



Итоговое преобразование кода исходного эксперта



И вот теперь наконец-то мы можем позволить себе такую возможность сделать преобразование кода эксперта, сделав замену обращений к пользовательским индикаторам на обращения к пользовательским индикаторным функциям: #property copyright "Copyright © 2006, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern int RAVI_Timeframe = 240 ; extern int ASCT_Timeframe = 1440 ; extern int Buy_Sell_Custom = 2 ; extern double Money_Management_Up = 0.1 ; extern int RISK_Up = 3 ; extern int Period1_Up = 7 ; extern int Period2_Up = 65 ; extern int MA_Metod_Up = 0 ; extern int PRICE_Up = 0 ; extern int STOPLOSS_Up = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 100 ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int RISK_Dn = 3 ; extern int Period1_Dn = 7 ; extern int Period2_Dn = 65 ; extern int MA_Metod_Dn = 0 ; extern int PRICE_Dn = 0 ; extern int STOPLOSS_Dn = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 100 ; double RAVI_Up[]; double RAVI_Dn[]; double ASCTrend1_Up[]; double ASCTrend1_Dn[]; #include <Get_ASCTrend1Series.mqh> #include <Get_RAVISeries.mqh> #include <Lite_EXPERT.mqh> int init() { if (RAVI_Timeframe != 1 ) if (RAVI_Timeframe != 5 ) if (RAVI_Timeframe != 15 ) if (RAVI_Timeframe != 30 ) if (RAVI_Timeframe != 60 ) if (RAVI_Timeframe != 240 ) if (RAVI_Timeframe != 1440 ) Print ( "Параметр RAVI_Timeframe не может" + " быть равным " + RAVI_Timeframe + "!!!" ); if (ASCT_Timeframe != 1 ) if (ASCT_Timeframe != 5 ) if (ASCT_Timeframe != 15 ) if (ASCT_Timeframe != 30 ) if (ASCT_Timeframe != 60 ) if (ASCT_Timeframe != 240 ) if (ASCT_Timeframe != 1440 ) Print ( "Параметр ASCT_Timeframe не может" + " быть равным " + ASCT_Timeframe+ "!!!" ); if (RAVI_Timeframe > ASCT_Timeframe) Print ( "Параметр ASCT_Timeframe не следует делать " + "меньше чем RAVI_Timeframe" ); return ( 0 ); } int start() { if (iBars( NULL , ASCT_Timeframe) < 3 + RISK_Up* 2 + 1 + 1 ) return ( 0 ); if (iBars( NULL , ASCT_Timeframe) < 3 + RISK_Dn* 2 + 1 + 1 ) return ( 0 ); if (iBars( NULL , RAVI_Timeframe) < MathMax (Period1_Up, Period2_Up + 4 )) return ( 0 ); if (iBars( NULL , RAVI_Timeframe) < MathMax (Period1_Dn, Period2_Dn + 4 )) return ( 0 ); static int LastBars; bool BUY_Sign, SELL_Sign; if (LastBars != iBars( NULL , RAVI_Timeframe)) switch (Buy_Sell_Custom) { case 0 : { Get_RAVISeries( 0 , Symbol (), RAVI_Timeframe, false , Period1_Up, Period2_Up, MA_Metod_Up, PRICE_Up, RAVI_Up); Get_ASCTrend1Series( 0 , Symbol (), ASCT_Timeframe, false , RISK_Up, ASCTrend1_Up); break ; } case 1 : { Get_RAVISeries( 1 , Symbol (), RAVI_Timeframe, false , Period1_Dn, Period2_Dn, MA_Metod_Dn, PRICE_Dn, RAVI_Dn); Get_ASCTrend1Series( 1 , Symbol (), ASCT_Timeframe, false , RISK_Dn, ASCTrend1_Dn); break ; } default : { Get_RAVISeries( 0 , Symbol (), RAVI_Timeframe, false , Period1_Up, Period2_Up, MA_Metod_Up, PRICE_Up, RAVI_Up); Get_ASCTrend1Series( 0 , Symbol (), ASCT_Timeframe, false , RISK_Up, ASCTrend1_Up); Get_RAVISeries( 1 , Symbol (), RAVI_Timeframe, false , Period1_Dn, Period2_Dn,MA_Metod_Dn, PRICE_Dn,RAVI_Dn); Get_ASCTrend1Series( 1 , Symbol (), ASCT_Timeframe, false , RISK_Dn, ASCTrend1_Dn); } } LastBars = iBars( NULL , RAVI_Timeframe); switch (Buy_Sell_Custom) { case 0 : { if (RAVI_Up[ 2 ] - RAVI_Up[ 3 ] < 0 ) if (RAVI_Up[ 1 ] - RAVI_Up[ 2 ] > 0 ) if (ASCTrend1_Up[ 1 ] > 0 ) BUY_Sign = true ; break ; } case 1 : { if (RAVI_Dn[ 2 ] - RAVI_Dn[ 3 ] > 0 ) if (RAVI_Dn[ 1 ] - RAVI_Dn[ 2 ] < 0 ) if (ASCTrend1_Dn[ 1 ] < 0 ) SELL_Sign = true ; break ; } default : { if (RAVI_Up[ 2 ] - RAVI_Up[ 3 ] < 0 ) if (RAVI_Up[ 1 ] - RAVI_Up[ 2 ] > 0 ) if (ASCTrend1_Up[ 1 ] > 0 ) BUY_Sign = true ; if (RAVI_Dn[ 2 ] - RAVI_Dn[ 3 ] > 0 ) if (RAVI_Dn[ 1 ] - RAVI_Dn[ 2 ] < 0 ) if (ASCTrend1_Dn[ 1 ] < 0 ) SELL_Sign = true ; } } switch (Buy_Sell_Custom) { case 0 : { OpenBuyOrder(BUY_Sign, Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up); break ; } case 1 : { OpenSellOrder(SELL_Sign, Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn); break ; } default : { OpenBuyOrder(BUY_Sign, Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up); OpenSellOrder(SELL_Sign, Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn); } } return ( 0 ); }

Вполне естественно, что последнее преобразование кода эксперта не обошлось без некоторых изменений внутри функции start() в блоке "ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ДЛЯ СДЕЛОК" по причине изменения расположения используемых в эмулированных индикаторных буферах ячеек по сравнению с исходными буферами.

Результаты тестирования итогового и исходного экспертов

Теперь мы можем загрузить полученного эксперта в Тестер стратегий и сравнить показатели его работы на истории с теми же самыми показателями того же самого эксперта до преобразования его кода. Никаких отличий торговых показателей при тестировании эксперта на истории в обоих случаях выявить не удаётся. Оба варианта эксперта выдают абсолютно одинаковые результаты тестирования, если периоды тестирования совпадают, а в экспертов в обоих случаях загруженны одни и те же значения внешних переменных и используется один и тот же метод тестирования.



Но сразу бросается в глаза, что в нашем случае итоговый эксперт во всех ситуациях работает не быстрее, а медленнее исходного эксперта!











С чем связанно увеличение времени тестирования эксперта? Можно предположить, что это как-то связанно с использованием эмуляции индикаторного режима работы буферов и возврата значений индикаторными функциями в буферы по ссылке. Конечно, можно пойти дальше, избавиться от эмуляции индикаторного режима работы буферов, кому это интересно, могут посмотреть и протестировать эксперта FastNewASCTrend1RAVI_Expert.mq4. Но и в этом случае наблюдается абсолютно аналогичная картина и этот эксперт работает столь же медленно, как и предыдущий. Напрашивается вполне закономерный вывод, что в нашем, достаточно простом случае преобразования кода с использованием абсолютно нересурсоёмких индикаторов их замена на пользовательские функции для ускорения работы эксперта абсолютно нецелосообразна!



Заключение