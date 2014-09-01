Разработка социального технологического стартапа, часть II: Программируем клиент MQL5 REST

Введение

В первой части статьи мы представили архитектуру так называемой Social Decision Support System (Социальной системы поддержки принятия решений) или SDSS. На одной стороне в этой системе терминал MetaTrader 5 отсылает на сервер решения советника, принятые автоматически. На другой стороне приложение Твиттер, созданное на Slim PHP фреймворке, получает эти сигналы, хранит их в базе данных MySQL и затем публикует их в аккаунте Твиттера. Главная цель SDSS - это регистрация действий человека по отношению к сигналам робота и принятие соответствующих решений. Это достижимо потому, что сигналы робота могут быть доступны очень широкой аудитории экспертов.

В этой части мы будем разрабатывать клиентскую сторону SDSS на языке MQL5. Мы обсудим возможные альтернативы, а также их достоинства и недостатки. В конце мы соберем вместе все отдельные части и в итоге получим приложение PHP REST API, получающее торговые сигналы эксперта. Для успешного завершения задачи мы должны принять во внимание некоторые аспекты программирования клиентской части.

Вы можете публиковать торговые сигналы MQL5 в ленте вашего аккаунта в Твиттере!





1. Клиентская часть SDSS



1.1. Публикация в Твиттере торговых сигналов в обработчике событий OnTimer

Для наглядности я решил продемонстрировать, как отсылаются торговые сигналы из обработчика событий OnTimer. После того как вы увидите принцип работы на простом примере, вы легко сможете его перенести на вашего эксперта.

dummy_ontimer.mq5:

#property copyright "Author: laplacianlab, CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 3.0" #property link "https://www.mql5.com/en/users/laplacianlab" #property version "1.00" #property description "Simple REST client built on the OnTimer event for learning purposes" int OnInit () { EventSetTimer ( 10 ); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTimer () { string uri= "http://api.laplacianlab.com/signal/add" ; char post[]; char result[]; string headers; int res; string signal = "id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281&" ; StringToCharArray (signal,post); ResetLastError (); res= WebRequest ( "POST" ,uri, NULL , NULL , 50 ,post, ArraySize (post),result,headers); if (res==- 1 ) { Print ( "Код ошибки =" , GetLastError ()); MessageBox ( "Добавить адрес '" +uri+ "' на вкладке Expert Advisors окна Options" , "Ошибка" , MB_ICONINFORMATION ); } else { Print ( "POST REST-клиента: " ,signal); Print ( "Ответ сервера: " , CharArrayToString (result, 0 ,- 1 )); } }

Как видите, центральную часть этого клиентского приложения занимает новая функция MQL5 WebRequest.



Альтернатива данному решению - написание специального компонента MQL5 для коммуникации через HTTP, однако все же безопаснее воспользоваться решением MetaQuotes через новую функцию языка.

MQL5-программа, упомянутая выше, выводит следующее:

OR 0 15:43:45.363 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& KK 0 15:43:45.365 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"id_ea":"1","symbol":"AUDUSD","operation":"BUY","value":"0.9281","id":77} PD 0 15:43:54.579 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& CE 0 15:43:54.579 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Пожалуйста, дождитесь истечения временного интервала."}} ME 0 15:44:04.172 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& JD 0 15:44:04.172 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Пожалуйста, дождитесь истечения временного интервала."}} NE 0 15:44:14.129 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& ID 0 15:44:14.129 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Пожалуйста, дождитесь истечения временного интервала."}} NR 0 15:44:24.175 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& IG 0 15:44:24.175 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Пожалуйста, дождитесь истечения временного интервала."}} MR 0 15:44:34.162 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& JG 0 15:44:34.162 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Пожалуйста, дождитесь истечения временного интервала."}} PR 0 15:44:44.179 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& CG 0 15:44:44.179 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Пожалуйста, дождитесь истечения временного интервала."}} HS 0 15:44:54.787 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& KJ 0 15:44:54.787 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"id_ea":"1","symbol":"AUDUSD","operation":"BUY","value":"0.9281","id":78} DE 0 15:45:04.163 RESTClient (EURUSD,H1) REST client's POST: id_ea=1&symbol=AUDUSD&operation=BUY&value=0.9281& OD 0 15:45:04.163 RESTClient (EURUSD,H1) Server response: {"status": "ok", "message": {"text": "Пожалуйста, дождитесь истечения временного интервала."}}

Заметьте, что ответ сервера выглядит так:

{ "status" : "ok" , "message" : { "text" : "Пожалуйста, дождитесь истечения временного интервала." }}

Это срабатывает небольшой механизм защиты, встроенный в API-метод signal/add для того, чтобы защитить SDSS от гиперактивных скальперных роботов:



$app->post( '/signal/add' , function() { $tweeterer = new Tweeterer(); if ($tweeterer->canTweet($tweeterer->getLastSignal( 1 )->created_at, '1 minute' )) { $signal = ( object )($_POST); $signal->id = $tweeterer->addSignal( 1 , $signal); $tokens = $tweeterer->getTokens( 1 ); $connection = new TwitterOAuth( API_KEY, API_SECRET, $tokens->access_token, $tokens->access_token_secret); $connection->host = "https://api.twitter.com/1.1/" ; $ea = new EA(); $message = "{$ea->get($signal->id_ea)->name} on $signal->symbol. $signal->operation at $signal->value" ; $connection->post( 'statuses/update' , array( 'status' => $message)); echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Signal processed."}}' ; } });

Этот простой механизм срабатывает в веб-приложении, как только веб-сервер подтвердит, что входящий запрос HTTP не вредоносный (например, не DoS-атака).



Веб-сервер может предотвращать такие атаки. Скажем, Apache это делает путем совмещения модулей evasive и security.



Перед вами типичная конфигурация mod_evasive на Apache, где администратор сервера может контролировать, сколько HTTP запросов приложение может принять в секунду, и т.п.



<IfModule mod_evasive20.c> DOSHashTableSize 3097 DOSPageCount 2 DOSSiteCount 50 DOSPageInterval 1 DOSSiteInterval 1 DOSBlockingPeriod 60 DOSEmailNotify someone@somewhere.com </IfModule>

Итак, как уже было сказано, цель метода PHP canTweet - блокировать гиперактивных скальперов, которые не определяются SDDS как HTTP-атаки. Метод canTweet реализован в классе Twetterer и будет обсуждаться ниже:

public function canTweet($timeLastTweet= null , $timeWindow= null ) { if (!isset($timeLastTweet)) return true ; $diff = time() - strtotime($timeLastTweet); switch ($timeWindow) { case '1 minute' ; $diff <= 60 ? $canTweet = false : $canTweet = true ; break ; case '1 hour' ; $diff <= 3600 ? $canTweet = false : $canTweet = true ; break ; case '1 day' : $diff <= 86400 ? $canTweet = false : $canTweet = true ; break ; default : $canTweet = false ; break ; } if ($canTweet) { return true ; } else { throw new Exception( 'Пожалуйста, дождитесь истечения временного интервала.' ); } }

А сейчас давайте посмотрим несколько полей заголовков HTTP-запросов, которые WebRequest автоматически формирует для нас:

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg, */*

POST-запрос WebRequest предполагает, что программисты хотят отсылать данные в формате HTML, однако в этом случае мы хотим посылать на сервер следующие заголовки HTTP-запроса:



Content-Type: application/json Accept: application/json

Панацеи в этом случае нет. Мы должны быть последовательными в наших решениях и тщательно изучить, насколько WebRequest соответствует нашим требованиям, для того чтобы взвесить все "за" и "против".

С технической точки зрения было бы правильнее установить диалоги HTTP REST, но, как уже было сказано, более безопасным будет использовать решение MetaQuotes, несмотря на то, что WebRequest() изначально предназначался для веб-страниц, а не для веб-сервисов. Именно по этой причине мы в итоге закодируем URL торгового сигнала клиента. API будет получать закодированные в URL сигналы и преобразовывать их в формат PHP stdClass.

Альтернативой функции WebRequest() является написание специализированного компонента MQL5, который работает на уровне, близком к операционной системе, использующей библиотеку wininet.dll. Статьи Использование WinInet.dll для обмена данными между терминалами через Интернет и Использование WinInet в MQL5. Часть 2: POST-запросы и файлы. объясняют, на чем основывается этот подход. Однако опыт сообщества MQL5-разработчиков показывает, что это решение не такое простое, каким кажется на первый взгляд. Там присутствует недостаток, который заключается в том, что вызовы функций WinINet могут сломаться при обновлении MetaTrader.

1.2. Публикация в Твиттере торговых сигналов эксперта



Сейчас мы применим все то, о чем говорили выше. Я создал макет робота, чтобы наглядно продемонстрировать проблему контроля скальпинга и атак типа "отказ в обслуживании" (DoS).



Dummy.mq5:



#property copyright "Author: laplacianlab, CC Attribution-Noncommercial-No Derivate 3.0" #property link "https://www.mql5.com/en/users/laplacianlab" #property version "1.00" #property description "Dummy REST client (for learning purposes)." #include <Trade\Trade.mqh> CPositionInfo PositionInfo; CTrade trade; MqlTick tick; int stopLoss = 20 ; int takeProfit = 20 ; double size = 0.1 ; void Tweet( string uri, string signal) { char post[]; char result[]; string headers; int res; StringToCharArray (signal,post); ResetLastError (); res= WebRequest ( "POST" ,uri, NULL , NULL , 50 ,post, ArraySize (post),result,headers); if (res==- 1 ) { Print ( "Код ошибки =" , GetLastError ()); } else { Print ( "POST REST-клиента: " ,signal); Print ( "Ответ сервера: " , CharArrayToString (result, 0 ,- 1 )); } } int OnInit () { return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { } void OnTick () { SymbolInfoTick ( _Symbol , tick); double tp; double sl; sl = tick.ask + stopLoss * _Point ; tp = tick.bid - takeProfit * _Point ; trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL ,size,tick.bid,sl,tp); string signal = "id_ea=1&symbol=" + _Symbol + "&operation=SELL&value=" + ( string )tick.bid + "&" ; Tweet( "http://api.laplacianlab.com/signal/add" ,signal); }

Этот код - проще некуда. Эксперт открывает одну короткую позицию на каждом тике. По этой причине, скорее всего, робот откроет много позиций в короткий промежуток времени, особенно, если вы запустите его в момент высокой волатильности. Однако, причин волноваться нет. Сторона сервера контролирует интервалы публикаций как путем конфигурации веб-сервера для защиты от DoS-атак, так и установкой определенного временного интервала в приложении PHP, как уже упоминалось.



Мы разобрались с этой частью, и теперь вы можете добавить вашему любимому эксперту функцию публикации торговых сигналов в Твиттере.



1.3. Как пользователи видят их опубликованные сигналы?

В следующем примере @laplacianlab дает разрешение SDSS публиковать в Твиттере сигналы макета робота, рассмотренного в предыдущем параграфе:

Figure 1. @laplacianlab дал разрешение SDSS публиковать сигналы от его имени

Кстати, линии Боллинджера упоминаются в этом примере потому, что это название мы сохранили в базе данных MySQL в первой части этой статьи. id_ea=1 соответствовало "линиям Боллинджера", но мы должны были бы изменить его на что-то вроде "Dummy" (макет), чтобы оно соответствовало нашему примеру. В любом случае, это имеет второстепенную важность, но я приношу свои извинения за неудобство.



База данных MySQL показана ниже:

# Создание базы данных MySQL... CREATE DATABASE IF NOT EXISTS laplacianlab_com_sdss; use laplacianlab_com_sdss; CREATE TABLE IF NOT EXISTS twitterers ( id mediumint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, twitter_id VARCHAR(255), access_token TEXT, access_token_secret TEXT, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(), PRIMARY KEY (id) ) ENGINE=InnoDB; CREATE TABLE IF NOT EXISTS eas ( id mediumint UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(32), description TEXT, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(), PRIMARY KEY (id) ) ENGINE=InnoDB; CREATE TABLE IF NOT EXISTS signals ( id int UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, id_ea mediumint UNSIGNED NOT NULL, id_twitterer mediumint UNSIGNED NOT NULL, symbol VARCHAR(10) NOT NULL, operation VARCHAR(6) NOT NULL, value DECIMAL(9,5) NOT NULL, created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW(), PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY (id_ea) REFERENCES eas(id), FOREIGN KEY (id_twitterer) REFERENCES twitterers(id) ) ENGINE=InnoDB; # Выгрузим данные ... # Как уже говорилось в первой части, есть только одно twitter-приложение INSERT INTO eas(name, description) VALUES ('Bollinger Bands', ' < p > Робот, основанный на линиях Боллинджера. Работает с графиками H4. </ p > '), ('Two EMA', ' < p > Робот, основанный на пересечении двух скользящих средних. Работает с графиками H4. </ p > ');





2. Серверная часть SDSS

Перед тем, как мы приступим к оформлению серверной части нашей Social Decision Support System, давайте вспомним, что у нас в наличии имеется следующая структура каталогов:







Рисунок 2. Структура каталогов PHP API, основанного на Slim

2.1. PHP API код



В соответствии с тем, что было сказано ранее, файл index.php сейчас должен выглядеть так:

/** * Laplacianlab's SDSS - A REST API для публикации торговых сигналов MQL5 в Твиттере * * @author Jordi Bassagañas * @copyright 2014 Jordi Bassagañas * @link https://www.mql5.com/en/users/laplacianlab */ require_once 'config/config.php' ; set_include_path(get_include_path() . PATH_SEPARATOR . APPLICATION_PATH . '/vendor/' ); set_include_path(get_include_path() . PATH_SEPARATOR . APPLICATION_PATH . '/model/' ); require_once 'slim/slim/Slim/Slim.php' ; require_once 'abraham/twitteroauth/twitteroauth/twitteroauth.php' ; require_once 'Tweeterer.php' ; require_once 'EA.php' ; session_start(); use \Slim\Slim; Slim::registerAutoloader(); $app = new Slim(array( 'debug' => false )); $app->response->headers-> set ( 'Content-Type' , 'application/json' ); $app->error(function(Exception $e) use ($app) { echo '{"status": "error", "message": {"text": "' . $e->getMessage() . '"}}' ; }); $app->notFound(function () use ($app) { echo '{"status": "error 404", "message": {"text": "Not found."}}' ; }); $app-> get ( '/' , function () { echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Service available, please check API."}}' ; }); $app->post( '/signal/add' , function() { $tweeterer = new Tweeterer(); if ($tweeterer->canTweet($tweeterer->getLastSignal( 1 )->created_at, '1 minute' )) { $signal = ( object )($_POST); $signal->id = $tweeterer->addSignal( 1 , $signal); $tokens = $tweeterer->getTokens( 1 ); $connection = new TwitterOAuth( API_KEY, API_SECRET, $tokens->access_token, $tokens->access_token_secret); $connection->host = "https://api.twitter.com/1.1/" ; $ea = new EA(); $message = "{$ea->get($signal->id_ea)->name} on $signal->symbol. $signal->operation at $signal->value" ; $connection->post( 'statuses/update' , array( 'status' => $message)); echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Signal processed."}}' ; } }); $app-> get ( '/tweet-signals' , function() use ($app) { if (empty($_SESSION[ 'twitter' ][ 'access_token' ]) || empty($_SESSION[ 'twitter' ][ 'access_token_secret' ])) { $connection = new TwitterOAuth(API_KEY, API_SECRET); $request_token = $connection->getRequestToken(OAUTH_CALLBACK); if ($request_token) { $_SESSION[ 'twitter' ] = array( 'request_token' => $request_token[ 'oauth_token' ], 'request_token_secret' => $request_token[ 'oauth_token_secret' ] ); switch ($connection->http_code) { case 200 : $url = $connection->getAuthorizeURL($request_token[ 'oauth_token' ]); $app->redirect($url); break ; default : throw new Exception( 'Соединение с Твиттером не установлено.' ); break ; } } else { throw new Exception( 'Ошибка получения токена запроса.' ); } } else { echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Laplacianlab\'s SDSS может ' . 'получить доступ к аккаунту в Твиттере от вашего имени. Если это больше не ' . 'требуется, авторизуйтесь на вашем аккаунте в Твиттере и запретите доступ."}}' ; } }); $app-> get ( '/twitter/oauth_callback' , function() use ($app) { if (isset($_GET[ 'oauth_token' ])) { $connection = new TwitterOAuth( API_KEY, API_SECRET, $_SESSION[ 'twitter' ][ 'request_token' ], $_SESSION[ 'twitter' ][ 'request_token_secret' ]); $access_token = $connection->getAccessToken($_REQUEST[ 'oauth_verifier' ]); if ($access_token) { $connection = new TwitterOAuth( API_KEY, API_SECRET, $access_token[ 'oauth_token' ], $access_token[ 'oauth_token_secret' ]); $connection->host = "https://api.twitter.com/1.1/" ; $ params = array( 'include_entities' => 'false' ); $content = $connection-> get ( 'account/verify_credentials' , $ params ); if ($content && isset($content->screen_name) && isset($content->name)) { $tweeterer = new Tweeterer(); $data = ( object )array( 'twitter_id' => $content->id, 'access_token' => $access_token[ 'oauth_token' ], 'access_token_secret' => $access_token[ 'oauth_token_secret' ]); $tweeterer->exists($content->id) ? $tweeterer->update($data) : $tweeterer->create($data); echo '{"status": "ok", "message": {"text": "Laplacianlab\'s SDSS может ' . 'получить доступ к аккаунту в Твиттере от вашего имени. Если это больше не ' . 'требуется, авторизуйтесь на вашем аккаунте в Твиттере и запретите доступ."}}' ; session_destroy(); } else { throw new Exception( 'Ошибка входа.' ); } } } else { throw new Exception( 'Ошибка входа.' ); } }); $app->run();

2.2. MySQL OOP Wrappers



Сейчас мы переходим к созданию PHP классов Tweeterer.php и EA.php в каталоге моделей Slim приложения. Отметим, что вместо того, чтобы разрабатывать прослойку самой модели, мы просто обернем таблицы MySQL в простые объектно-ориентированные классы.



model\Tweeterer.php:

'DBConnection.php'; class Tweeterer { protected $table = 'twitterers' ; public function getTokens($id) { $sql = "SELECT access_token, access_token_secret FROM $this->table WHERE id=$id" ; return DBConnection::getInstance()->query($sql)->fetch_object(); } public function canTweet($timeLastTweet= null , $timeWindow= null ) { if (!isset($timeLastTweet)) return true ; $diff = time() - strtotime($timeLastTweet); switch ($timeWindow) { case '1 минута' ; $diff <= 60 ? $canTweet = false : $canTweet = true ; break ; case '1 час' ; $diff <= 3600 ? $canTweet = false : $canTweet = true ; break ; case '1 день' : $diff <= 86400 ? $canTweet = false : $canTweet = true ; break ; default : $canTweet = false ; break ; } if ($canTweet) { return true ; } else { throw new Exception( 'Пожалуйста, дождитесь истечения временного интервала.' ); } } public function addSignal($id_twitterer, stdClass $data) { $sql = 'INSERT INTO signals(id_ea, id_twitterer, symbol, operation, value) VALUES (' . $data->id_ea . "," . $id_twitterer . ",'" . $data->symbol . "','" . $data->operation . "'," . $data-> value . ')' ; DBConnection::getInstance()->query($sql); return DBConnection::getInstance()->getHandler()->insert_id; } public function exists($id) { $sql = "SELECT * FROM $this->table WHERE twitter_id='$id'" ; $result = DBConnection::getInstance()->query($sql); return (boolean)$result->num_rows; } public function create(stdClass $data) { $sql = "INSERT INTO $this->table(twitter_id, access_token, access_token_secret) " . " VALUES ('" . $data->twitter_id . "','" . $data->access_token . "','" . $data->access_token_secret . "')" ; DBConnection::getInstance()->query($sql); return DBConnection::getInstance()->getHandler()->insert_id; } public function update(stdClass $data) { $sql = "UPDATE $this->table SET " . "access_token = '" . $data->access_token . "', " . "access_token_secret = '" . $data->access_token_secret . "' " . "WHERE twitter_id ='" . $data->twitter_id . "'" ; return DBConnection::getInstance()->query($sql); } public function getLastSignal($id) { $sql = "SELECT * FROM signals WHERE id_twitterer=$id ORDER BY id DESC LIMIT 1" ; $result = DBConnection::getInstance()->query($sql); if ($result->num_rows == 1 ) { return $result->fetch_object(); } else { $signal = new stdClass; $signal->created_at = null ; return $signal; } } }

model\EA.php:

'DBConnection.php'; class EA { protected $table = 'eas' ; public function get ($id) { $sql = "SELECT * FROM $this->table WHERE id=$id" ; return DBConnection::getInstance()->query($sql)->fetch_object(); } }

model\DBConnection.php:

/** * DBConnection class * * @author Jordi Bassagañas * @copyright 2014 Jordi Bassagañas * @link https://www.mql5.com/en/users/laplacianlab */ class DBConnection { private static $instance; private $mysqli; private function __construct() { mysqli_report(MYSQLI_REPORT_STRICT); try { $ this ->mysqli = new MySQLI(DB_SERVER, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME); } catch (Exception $e) { throw new Exception( 'Отсутствует соединение с базой данных, пожалуйста, повторите попытку.' ); } } public static function getInstance() { if (!self::$instance instanceof self) self::$instance = new self; return self::$instance; } public function getHandler() { return $ this ->mysqli; } public function query($sql) { $result = $ this ->mysqli->query($sql); if ($result === false ) { throw new Exception( 'Запрос невыполним, пожалуйста, повторите попытку.' ); } else { return $result; } } }

Заключение

Мы разработали клиентскую часть SDSS, представленную в первой части статьи, и закончили оформление серверной части. Мы использовали встроенную функцию MQL5 - WebRequest(). Что касается всех "за" и "против" этого решения, то мы увидели, что функция WebRequest() изначально предназначена не для работы с веб-сервисами, а для GET- и POST-запросов веб-страниц. В это же время, мы решили использовать ее, потому, что это безопаснее, чем разрабатывать пользовательский компонент с нуля.

REST диалоги между MQL5-клиентом и PHP-сервером выглядели бы красивее, однако для нашей конкретной задачи было проще использовать WebRequest(). Таким образом, веб-сервис получает данные, закодированные в URL, и преобразовывает их в подходящий для PHP формат.

Сейчас я как раз работаю над этой системой. В настоящий момент я могу публиковать в Твиттере мои торговые сигналы. Система функциональна и прекрасно работает для одного пользователя, но ее еще нельзя использовать для торговли, потому что отсутствуют некоторые существенные части. Например, Slim - это фреймфорк, который не зависит от типа базы данных, поэтому нужно позаботиться о защите от внедрения SQL-кода. К тому же, мы не рассмотрели вопрос обеспечения безопасного взаимодействия между терминалом MetaTrader 5 и приложением PHP. Именно по этой причине представленное приложение в его нынешнем виде не пригодно для работы в реальных условиях.