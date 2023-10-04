Создавать графические панели в MQL5 стало проще

Введение

MQL5 предоставляет разработчикам множество полезных инструментов, упрощающих написание кода. В частности, MQL5 содержит большое число библиотек или классов, которые можно использовать для написания множества приложений, например, панелей и библиотек, не создавая их код с нуля, В этой статье мы узнаем, как мы можем использовать эти классы и создавать с их помощью приложения, а также представим два разных метода создания одного и того же приложения.

Статья может послужить хорошим практическим материалом для улучшения навыков программирования начинающего разработчика благодаря созданию приложения с нуля. Кроме того, статью можно рассматривать как простое руководство по разработке инструментов, упрощающих работу трейдеров. Если вы начинающий MQL5-разработчик, его можно использовать как руководство для создания графических панелей в терминале MetaTrader 5.

В статье рассмотрены следующие темы:

Я рекомендую вам ознакомиться с темой объектно-ориентированного программирования на MQL5 для лучшего понимания темы статьи. В частности, вы можете прочитать мою статью "Объектно-ориентированное программирование (ООП) в MQL5".

Внимание! Все содержание настоящей статьи предоставляется "как есть", предназначено только для целей обучения и не является торговой рекомендацией. Статья не несет в себе каких-либо гарантий результатов. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов.





Графическая идентификация панели

В этом разделе мы узнаем, что означает графическая панель и чем она может быть полезна нам в торговой индустрии. Панель может представлять собой просто графический интерфейс с полезными функциями или информацией, например панель для открытия сделок и управления ими, предоставления информации о счете или торговом дне и т. д. Такие панели экономят время при выполнении каких-либо действий или получении необходимой информации. Это может позволить нам больше сосредоточиться на торговле и анализе рынка.

Мы можем создать пользовательскую панель в зависимости от объектов и задач или характера взаимодействия между пользователем и этой панелью. К объектам относятся в частности:

Числа,

Строки,

Фигуры,

Цвета,

Кнопки,

и т. д.

Существуют два метода создания и разработки этих панелей. Мы можем писать код с нуля. Это отнимает много времени и сил, но если вы разработчик, вы должны понимать, как это делать, так как это улучшает ваши навыки программирования. Второй метод - использовать готовые классы или библиотеки, чтобы выполнять свою работу быстро и эффективно, не затрачивая много времени и усилий. В этой статье мы узнаем больше информации о классах, которые можно использовать для создания панелей. В дополнение к этому мы создадим простое приложение, используя оба метода. Это подтвердит пользу классов.





Классы панелей и диалогов

Рассмотрим классы, которые помогут нам легко создать графическую панель. Мы обратимся к классам панелей и диалогов. Более подробную информацию о них можно найти в документации MQL5. В этой статье мы рассмотрим лишь некоторые из них.

Теперь определим классы для создания панелей управления и диалогов. Они представляют собой библиотеку, имеющую готовый код для создания или разработки интерактивных панелей или приложений, включая индикаторы и советники. Его можно найти в папке данных терминала > папка Include > папка Controls. Существуют вспомогательные, базовые, простые и сложные классы, которые можно использовать для различных операций. Примеры таких классов:

Класс Имя файла (папка Controls) Описание CLabel Label.mqh Простой управляющий класс для создания простых нередактируемых текстовых меток CButton Button.mqh Простой управляющий класс для создания простых кнопок. CEdit Edit.mqh Простой управляющий класс, который позволяет пользователю вводить текст CPanel Panel.mqh Простой управляющий класс, позволяющий объединять элементы управления с другими аналогичными функциями в группе

CCheckBox

CheckBox.mqh Сложный управляющий класс для отображения флажка (true/false) CSpinEdit

SpinEdit.mqh Сложный управляющий класс, позволяющий редактировать целочисленное значение.

CDialog

Dialog.mqh Сложный управляющий класс, позволяющий объединять элементы управления с другими различными функциями в группе.

Как видим, мы можем использовать классы для выполнения множества задач, которые в противном случае отняли бы много времени и усилий. В следующем разделе мы сравним создание приложения с нуля и с помощью классов.





Простая графическая панель

Создадим простую торговую панель для открытия ордеров на покупку и продажу после определения размера лота. Сначала напишем код с нуля без использования классов для тренировки наших навыков программирования, а затем применим классы, чтобы убедиться насколько это удобнее.

Графическая панель без классов

Следующие шаги описывают создание простой панели ордеров для открытия ордеров на покупку и продажу после определения размера лота без использования классов за исключением класса Trade:

Используем #include для включения файла Trade и создания объекта trade, который будет использоваться для открытых ордеров

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade;

Создадим логическую функцию trade, чтобы установить переменную типа ордера ENUM_ORDER_TYPE и переменную double размера лота. Это параметры создаваемой функции. Для тела функции:

Создадим переменную double цены

Установим условие для определения типа цены (ask или бид) на основе типа ордера, используя условие if:

Если тип ордера — покупка (buy), ценой открытия ордера будет Ask.



Если тип ордера — продажа (sell), то ценой будет Bid.

Результатом будет открытие позиции с текущим символом, типом ордера, размером лота, типом цены, нулевым значением стоп-лосса и тейк-профита и пустым комментарием.

bool openTrade( ENUM_ORDER_TYPE type, double vol) { double price; if (type== ORDER_TYPE_BUY ) { price= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_ASK ); } else price= SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ); return trade.PositionOpen( Symbol (),type,vol,price, 0 , 0 , "" ); }

Установим местоположение панели путем выбора верхнего левого угла после создания переменной const ENUM_BASE_CORNER PanelLoc.

const ENUM_BASE_CORNER panelLoc= CORNER_LEFT_UPPER ;

Установим xMargin и yMargin после создания константных целочисленных переменных x и y

const int xMargin= 20 ; const int yMargin= 20 ;

Установим пространство между элементами для x и y после создания еще одной константной целочисленной переменной.

const int xSpace= 10 ; const int ySpace= 10 ;

Установим размер элементов, которые являются кнопками и текстом после создания четырех константных целочисленных переменных btnWidth для ширины кнопки, btnHeight для высоты кнопки, txtWidth для ширины текста и txtHeight для высоты текста

const int btnWidth= 50 ; const int btnHeight= 20 ; const int txtWidth=(btnWidth* 2 )+xSpace; const int txtHeight= 20 ;

Установим расположение текста и кнопок, у нас есть text x, text y, buy button x, buy button y, sell button x и sell y. Объявим константные целочисленные переменные для всех и присвоим значения каждой из них.

const int txtX= 3 ; const int txtY=yMargin+txtHeight; const int buyX= 3 ; const int buyY=txtY+ySpace+btnHeight; const int sellX=buyX+xSpace+btnWidth; const int sellY=txtY+ySpace+btnHeight;

Присвоим имя кнопкам покупки и продажи после создания для них константных строковых переменных.

const string txtName= "txttVol" ; const string buyName= "buyBtn" ; const string sellName= "sellBtn" ;

Создадим переменную double размера лота с начальным значением

double lotSize= 0.01 ;

В части OnInit() вызовем функцию createPanel(), которую создадим позже.

createPanel();

В части OnDeinit мы будем удалять объекты по их именам

ObjectDelete ( 0 ,txtName); ObjectDelete ( 0 ,buyName); ObjectDelete ( 0 ,sellName);

В глобальной области создадим функцию, которая позволит взаимодействовать с панелью, выполнив следующие шаги.

Используем функцию OnChartEven и ее параметры:

const int id - для идентификатора события

const long &lparam - для параметра события long

const double &dparam - для параметра события типа double

const string &sparam - для параметра события string

Установим условия взаимодействия с текстом объектов (размером лота), кнопкой покупки и продажи.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT && sparam==txtName) { string lotTxt= ObjectGetString ( 0 , txtName, OBJPROP_TEXT ); setLot(lotTxt); ObjectSetString ( 0 , txtName, OBJPROP_TEXT , string (lotSize)); return ; } else if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam==buyName) { ObjectSetInteger ( 0 , buyName, OBJPROP_STATE , false ); openTrade( ORDER_TYPE_BUY , lotSize); return ; } else if (sparam==sellName) { ObjectSetInteger ( 0 , sellName, OBJPROP_STATE , false ); openTrade( ORDER_TYPE_SELL , lotSize); return ; } } }

Создайте функцию void createPanel, которую мы вызывали ранее в части OnInit(), выполнив следующие шаги:

Удалим объекты txtName, buyName и SellName.

Вызовем функцию EditCreate.

Вызовем функцию ButtonCreate для кнопки покупки.

Вызовем функцию ButtonCreate для кнопки продажи.

void createPanel() { ObjectDelete ( 0 , txtName); ObjectDelete ( 0 , buyName); ObjectDelete ( 0 , sellName); EditCreate( 0 , txtName, 0 , txtX, txtY, txtWidth, txtHeight, string (lotSize), "Arial" , 10 , ALIGN_LEFT , false , panelLoc, clrBlack , clrWhite , clrBlack , false , false , false , 0 ); ButtonCreate( 0 , buyName, 0 , buyX, buyY, btnWidth, btnHeight, panelLoc, "Buy" , "Arial" , 10 , clrBlack , clrGreen , clrBlack , false , false , false , false , 0 ); ButtonCreate( 0 , sellName, 0 , sellX, sellY, btnWidth, btnHeight, panelLoc, "Sell" , "Arial" , 10 , clrBlack , clrRed , clrBlack , false , false , false , false , 0 ); }



Создадим функцию void setLot с одним параметром — lotTxt, который используется для lotSize. Тело функции показано ниже:

Создадим double-переменную newLot и присвоим ее lotTxt после преобразования ее в double из string с помощью функции StringToDouble.

Убедимся, что значение переменной newLot меньше 0. Напечатаем сообщение "Invalid Volume Specified" (указан недопустимый объем), а затем используем return.

Вернем значение newLot, совпадающее с lotSize

void setLot( string lotTxt) { double newLot= StringToDouble (lotTxt); if (newLot< 0 ) { Print ( "Invaid Volume Specified" ); return ; } lotSize=newLot; }

Создание функции EditCreate состоит из следующих шагов:

bool EditCreate( const long chart_ID= 0 , const string name= "Edit" , const int sub_window= 0 , const int x= 0 , const int y= 0 , const int width= 50 , const int height= 18 , const string text= "Text" , const string font= "Arial" , const int font_size= 10 , const ENUM_ALIGN_MODE align= ALIGN_CENTER , const bool read_only= false , const ENUM_BASE_CORNER corner= CORNER_LEFT_UPPER , const color clr= clrBlack , const color back_clr= clrWhite , const color border_clr= clrNONE , const bool back= false , const bool selection= false , const bool hidden= true , const long z_order= 0 ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate (chart_ID, name, OBJ_EDIT , sub_window, 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create \"Edit\" object! Error code = " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_XDISTANCE , x); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_YDISTANCE , y); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_XSIZE , width); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_YSIZE , height); ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_TEXT , text); ObjectSetString (chart_ID, name, OBJPROP_FONT , font); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_FONTSIZE , font_size); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_ALIGN , align); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_READONLY , read_only); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_CORNER , corner); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_COLOR , clr); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_BGCOLOR , back_clr); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_BORDER_COLOR , border_clr); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_BACK , back); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_SELECTABLE , selection); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_SELECTED , selection); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_HIDDEN , hidden); ObjectSetInteger (chart_ID, name, OBJPROP_ZORDER , z_order); return ( true ); }

Создадим функцию ButtonCreate аналогично предыдущим параметрам функции EditCreate с небольшим отличием:

bool ButtonCreate( const long chart_ID= 0 , const string name= "Button" , const int sub_window= 0 , const int x= 0 , const int y= 0 , const int width= 50 , const int height= 18 , const ENUM_BASE_CORNER corner= CORNER_LEFT_UPPER , const string text= "Button" , const string font= "Arial" , const int font_size= 10 , const color clr= clrBlack , const color back_clr= C'236,233,216' , const color border_clr= clrNONE , const bool state= false , const bool back= false , const bool selection= false , const bool hidden= true , const long z_order= 0 ) { ResetLastError (); if (! ObjectCreate (chart_ID,name, OBJ_BUTTON ,sub_window, 0 , 0 )) { Print ( __FUNCTION__ , ": failed to create the button! Error code = " , GetLastError ()); return ( false ); } ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_XDISTANCE ,x); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_YDISTANCE ,y); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_XSIZE ,width); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_YSIZE ,height); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_CORNER ,corner); ObjectSetString (chart_ID,name, OBJPROP_TEXT ,text); ObjectSetString (chart_ID,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_FONTSIZE ,font_size); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_COLOR ,clr); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_BGCOLOR ,back_clr); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_BORDER_COLOR ,border_clr); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_BACK ,back); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_STATE ,state); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_SELECTABLE ,selection); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_SELECTED ,selection); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_HIDDEN ,hidden); ObjectSetInteger (chart_ID,name, OBJPROP_ZORDER ,z_order); return ( true ); }

После компиляции кода и его выполнения панель выглядит следующим образом:

Как видим, в верхнем левом углу у нас есть панель с размером лота и двумя кнопками Buy и Sell и мы можем указать размер лота, который нам нужен, и разместить ордер, нажав кнопку Buy или Sell. Теперь для сравнения создадим ту же панель, используя классы Panels и Dialogs.





Графическая панель с использованием классов

Выполним следующие шаги для создания панели.

Включите необходимые файлы, или классы: Dialog, Button, Edit и Trade. Как мы знаем, это можно сделать с помощью команды #include.

#include <Controls\Dialog.mqh> #include <Controls\Button.mqh> #include <Controls\Edit.mqh> #include <Trade\Trade.mqh>

Используем макроподстановку #define, которая является директивой препроцессора для присвоения константам мнемонических имен:

PANEL_NAME "Order Panel"

PANEL_WIDTH 116

PANEL_HIEIGHT 100

ROW_HEIGHT 20

BUY_BTN_NAME "Buy BTN"

SELL_BTN_NAME "Sell BTN"

CLOSE_BTN_NAME "Close BTN"

EDIT_NAME "Lot Size"

#define PANEL_NAME "Order Panel" #define PANEL_WIDTH 116 #define PANEL_HIEIGHT 100 #define ROW_HEIGHT 20 #define BUY_BTN_NAME "Buy BTN" #define SELL_BTN_NAME "Sell BTN" #define CLOSE_BTN_NAME "Close BTN" #define EDIT_NAME "Lot Size"

Создадим объекты из классов

CAppDialog panel; CButton buyBtn; CButton sellBtn; CButton closeBtn; CEdit lotSize; CTrade trade;

В части OnInit() нам нужно создать объект панели, используя созданный нами объект Panel.Create и его параметры:

const long chart - установим 0, чтобы панель отображалась на основном графике.

const string name - установим PANEL_NAME

const int subwin - установим 0

const int x1 - установим 10

const int y1 - установим 20

const int x2 - используем 10+PANEL_WIDTH+8

const int y2 - используем 20+PANEL_HIEIGHT

panel.Create( 0 ,PANEL_NAME, 0 , 10 , 20 , 10 +PANEL_WIDTH+ 8 , 20 +PANEL_HIEIGHT);

Создадим и настроим кнопки покупки и продажи:

Создадим объекты, используя object.Create.

Настроим ширину объектов buy и sell с помощью object.Width.

buy и sell с помощью object.Width. Настроим высоту покупки и продажи объектов , используя object.Height .

. Настроим цвет фона объектов , используя object. ColorBackground.

используя ColorBackground. Настроим текст объектов с помощью object.Text.

с помощью object.Text. Настроим шрифт объектов с помощью object.Font.

с помощью object.Font. Настроим размер шрифта объектов с помощью object.FontSize.

с помощью object.FontSize. Настроим цвет объектов с помощью object.Color.

с помощью object.Color. Установим цветовую границу объектов с помощью object.ColorBorder.

Разместим объект объектов на панели.

Запустим панель

int OnInit () { panel.Create( 0 ,PANEL_NAME, 0 , 10 , 20 , 10 +PANEL_WIDTH+ 8 , 20 +PANEL_HIEIGHT); buyBtn.Create( 0 ,BUY_BTN_NAME, 0 , 3 , 40 , 0 , 0 ); buyBtn.Width( 50 ); buyBtn.Height(ROW_HEIGHT); buyBtn.ColorBackground( clrGreen ); buyBtn.Text( "Buy" ); buyBtn.Font( "Arial" ); buyBtn.FontSize( 10 ); buyBtn.Color( clrBlack ); buyBtn.ColorBorder( clrBlack ); panel.Add(buyBtn); sellBtn.Create( 0 ,SELL_BTN_NAME, 0 , 63 , 40 , 0 , 0 ); sellBtn.Width( 50 ); sellBtn.Height(ROW_HEIGHT); sellBtn.ColorBackground( clrRed ); sellBtn.Text( "Sell" ); sellBtn.Font( "Arial" ); sellBtn.FontSize( 10 ); sellBtn.Color( clrBlack ); sellBtn.ColorBorder( clrBlack ); panel.Add(sellBtn); lotSize.Create( 0 ,EDIT_NAME, 0 , 4 , 10 , 0 , 0 ); lotSize.Width( 108 ); lotSize.Height(ROW_HEIGHT); lotSize.Text( "0.01" ); lotSize.Font( "Arial" ); lotSize.FontSize( 10 ); lotSize.ColorBackground( clrWhite ); lotSize.Color( clrBlack ); lotSize.ColorBorder( clrBlack ); panel.Add(lotSize); panel.Run(); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В части OnDeinit(const int Reason) мы используем Destroy в качестве функции деинициализации, как показано ниже.

void OnDeinit ( const int reason) { panel.Destroy(); }

Включим взаимодействие с панелью с помощью функции OnChartEvent и установим условия поведения кнопок покупки и продажи:

Создадим функцию OnChartEvent

Тело функции

Используем object.ChartEvent с параметрами id для события, lparam для типа события long, dparam для типа double и sparam для типа string.



Проверим, равен ли идентификатор клику по графику (Chart Click).



Проверим равенство sparam именам buyBtn или SellBtn.



Создадим double-переменную лота и присвоим ее StringToDouble (размер лота).



Откроем ордер на покупку или продажу в зависимости от типа события, используя значение лота.

void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { panel.ChartEvent(id,lparam,dparam,sparam); if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (sparam==buyBtn.Name()) { double lot= StringToDouble (lotSize.Text()); trade.Buy(lot); } else if (sparam==sellBtn.Name()) { double lot= StringToDouble (lotSize.Text()); trade.Sell(lot); } } }

После компиляции и запуска кода мы увидим панель на графике:

В левом верхнем углу отображается панель с размером лота, объектами покупки и продажи. Мы можем редактировать размер лота и открывать ордера.

После проделанной работы мы видим, что создавать панель с использованием классов проще и удобнее. Итак, классы очень полезны и экономят нам много времени. Однако если вы начинающий программист, постарайтесь изучить и понять, как они создаются. Это очень хороший способ улучшить ваши навыки программирования.

Вы можете усовершенствовать созданное приложение, добавив в него больше функций.





Заключение

Классы — ценный и полезный инструмент в целом и, в частности, при создании панелей, которые можно использовать в MetaTrader 5. Это позволяет трейдерам больше сосредоточиться на торговле. Мы узнали, что такое панели и рассмотрели их типы, а также создали простую панель двумя способами, убедившись, насколько использование классов Panels и Dialog, ускоряет и упрощает работу.

Я надеюсь, статья окажется для вас полезной, а изложенную информацию будет легко понять и реализовать. Я также надеюсь, что вы получили больше информации о разработке приложений, включая панели, которые могут быть полезны для вашей торговли.

Чтобы узнать больше о классах и объектах, рекомендую прочитать одну из моих прошлых статей "Объектно-ориентированное программирование (ООП) в MQL5". Если статья вам понравилась и вы считаете ее полезной, почитайте мои предыдущие статьи, чтобы узнать, как разрабатывать торговые системы на основе различных популярных технических индикаторов.