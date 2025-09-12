Moedas / VZ
VZ: Verizon Communications Inc
44.19 USD 0.44 (1.01%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VZ para hoje mudou para 1.01%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 43.85 e o mais alto foi 44.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Verizon Communications Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
43.85 44.41
Faixa anual
37.59 47.36
- Fechamento anterior
- 43.75
- Open
- 43.88
- Bid
- 44.19
- Ask
- 44.49
- Low
- 43.85
- High
- 44.41
- Volume
- 20.364 K
- Mudança diária
- 1.01%
- Mudança mensal
- -0.09%
- Mudança de 6 meses
- -2.86%
- Mudança anual
- -1.71%
