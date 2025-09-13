Währungen / VZ
VZ: Verizon Communications Inc
43.66 USD 0.53 (1.20%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VZ hat sich für heute um -1.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 43.58 bis zu einem Hoch von 43.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die Verizon Communications Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
43.58 43.95
Jahresspanne
37.59 47.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.19
- Eröffnung
- 43.84
- Bid
- 43.66
- Ask
- 43.96
- Tief
- 43.58
- Hoch
- 43.95
- Volumen
- 23.224 K
- Tagesänderung
- -1.20%
- Monatsänderung
- -1.29%
- 6-Monatsänderung
- -4.02%
- Jahresänderung
- -2.89%
