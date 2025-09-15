クォートセクション
通貨 / VZ
VZ: Verizon Communications Inc

43.66 USD 0.53 (1.20%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VZの今日の為替レートは、-1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり43.58の安値と43.95の高値で取引されました。

Verizon Communications Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
43.58 43.95
1年のレンジ
37.59 47.36
以前の終値
44.19
始値
43.84
買値
43.66
買値
43.96
安値
43.58
高値
43.95
出来高
23.224 K
1日の変化
-1.20%
1ヶ月の変化
-1.29%
6ヶ月の変化
-4.02%
1年の変化
-2.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K