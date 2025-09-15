通貨 / VZ
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
VZ: Verizon Communications Inc
43.66 USD 0.53 (1.20%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VZの今日の為替レートは、-1.20%変化しました。日中、通貨は1あたり43.58の安値と43.95の高値で取引されました。
Verizon Communications Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VZ News
- This satellite stock could benefit from a booming $200 billion opportunity
- T Integrates AI to Enhance Client Service: Will it Boost User Growth?
- バーンスタイン・アナリスト、AT&T株に32ドル目標で「アウトパフォーム」評価を維持
- Bernstein analyst reiterates Outperform rating on AT&T stock at $32 target
- 3 Dividend Stocks Perfect for Millennial Investors
- Why the Market Dipped But Verizon Communications (VZ) Gained Today
- トークン・キャット、株主承認を条件に子会社を1ドルで売却へ
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- アップル株価目標、AIイノベーションによりTigressが305ドルに引き上げ
- Apple stock price target raised to $305 from Tigress on AI innovation
- アップル株、キャリアの強力なプロモーションの中でエバコアISIが格付けを維持
- Apple stock rating maintained by Evercore ISI amid strong carrier promotions
- Verizon vs. T-Mobile: Which Telecom Stock Should You Bet On?
- 10 Quality High Yield In Rose's Income Garden Portfolio: 5 Winners To Buy
- アポロ・グローバル・マネジメント、AOLを15億ドルで売却検討―WSJ
- Apollo Global Management explores sale of AOL at $1.5 billion - WSJ
- Verizon angers customers with new tactic to boost loyalty
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- T vs TMUS: Which Telecom Stock is a Smart Investment Right Now?
- Here's Why Verizon Communications (VZ) is a Strong Value Stock
- CLS vs. ASTS: Which Technology Stock Suits Your Risk Profile?
- With a Dividend Yield of More Than 6%, Is Verizon Stock a Buy?
- ファット配当をもつブルーチップ株: 賢い買いなのか、バリュートラップなのか？
- ファット配当をもつブルーチップ株: 賢い買いなのか、バリュートラップなのか？
1日のレンジ
43.58 43.95
1年のレンジ
37.59 47.36
- 以前の終値
- 44.19
- 始値
- 43.84
- 買値
- 43.66
- 買値
- 43.96
- 安値
- 43.58
- 高値
- 43.95
- 出来高
- 23.224 K
- 1日の変化
- -1.20%
- 1ヶ月の変化
- -1.29%
- 6ヶ月の変化
- -4.02%
- 1年の変化
- -2.89%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K