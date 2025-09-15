통화 / VZ
VZ: Verizon Communications Inc
43.49 USD 0.17 (0.39%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VZ 환율이 오늘 -0.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 43.46이고 고가는 43.78이었습니다.
Verizon Communications Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
VZ News
- This satellite stock could benefit from a booming $200 billion opportunity
- T Integrates AI to Enhance Client Service: Will it Boost User Growth?
- AT&T 주식 ’시장수익률 상회’ 유지, 목표가 32달러 - Bernstein
- Bernstein analyst reiterates Outperform rating on AT&T stock at $32 target
- 3 Dividend Stocks Perfect for Millennial Investors
- Why the Market Dipped But Verizon Communications (VZ) Gained Today
- 토큰 캣, 자회사 매각 합의...주주 승인 대기
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- 애플 목표 주가, Tigress에서 AI 혁신으로 305달러로 상향
- Apple stock price target raised to $305 from Tigress on AI innovation
- 애플, 강력한 통신사 프로모션 속 Evercore ISI의 투자의견 유지
- Apple stock rating maintained by Evercore ISI amid strong carrier promotions
- Verizon vs. T-Mobile: Which Telecom Stock Should You Bet On?
- 10 Quality High Yield In Rose's Income Garden Portfolio: 5 Winners To Buy
- Apollo, AOL 매각 추진… 예상가 2조 원 - WSJ
- Apollo Global Management explores sale of AOL at $1.5 billion - WSJ
- Verizon angers customers with new tactic to boost loyalty
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- T vs TMUS: Which Telecom Stock is a Smart Investment Right Now?
- Here's Why Verizon Communications (VZ) is a Strong Value Stock
- Aviat, 긴급 차량용 LTE 5G 라우터 솔루션 출시
- CLS vs. ASTS: Which Technology Stock Suits Your Risk Profile?
- 고배당 우량주, 현명한 매수일까? 아니면 밸류 트랩?
- With a Dividend Yield of More Than 6%, Is Verizon Stock a Buy?
일일 변동 비율
43.46 43.78
년간 변동
37.59 47.36
- 이전 종가
- 43.66
- 시가
- 43.78
- Bid
- 43.49
- Ask
- 43.79
- 저가
- 43.46
- 고가
- 43.78
- 볼륨
- 16.148 K
- 일일 변동
- -0.39%
- 월 변동
- -1.67%
- 6개월 변동
- -4.40%
- 년간 변동율
- -3.27%
