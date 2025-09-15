QuotazioniSezioni
Valute / VZ
VZ: Verizon Communications Inc

43.09 USD 0.40 (0.92%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VZ ha avuto una variazione del -0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.98 e ad un massimo di 43.38.

Segui le dinamiche di Verizon Communications Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
42.98 43.38
Intervallo Annuale
37.59 47.36
Chiusura Precedente
43.49
Apertura
43.29
Bid
43.09
Ask
43.39
Minimo
42.98
Massimo
43.38
Volume
12.621 K
Variazione giornaliera
-0.92%
Variazione Mensile
-2.58%
Variazione Semestrale
-5.28%
Variazione Annuale
-4.16%
