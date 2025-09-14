Divisas / VZ
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VZ: Verizon Communications Inc
44.19 USD 0.44 (1.01%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VZ de hoy ha cambiado un 1.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.85, mientras que el máximo ha alcanzado 44.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Verizon Communications Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VZ News
- Why the Market Dipped But Verizon Communications (VZ) Gained Today
- Token Cat Limited acuerda vender subsidiarias por 1 dólar pendiente de aprobación
- Token Cat Limited acuerda vender subsidiarias por $1 pendiente de aprobación
- Token Cat Limited agrees to sell subsidiaries for $1 pending shareholder approval
- Objetivo de precio de las acciones de Apple elevado a 305 dólares por Tigress debido a la innovación en IA
- Tigress eleva precio objetivo de Apple a $305 por innovación en IA
- Apple stock price target raised to $305 from Tigress on AI innovation
- Calificación de acciones de Apple mantenida por Evercore ISI en medio de fuertes promociones de operadores
- Evercore ISI mantiene calificación de Apple ante fuertes promociones de operadores
- Apple stock rating maintained by Evercore ISI amid strong carrier promotions
- Verizon vs. T-Mobile: Which Telecom Stock Should You Bet On?
- 10 Quality High Yield In Rose's Income Garden Portfolio: 5 Winners To Buy
- Apollo Global Management explora venta de AOL por $1.5 mil millones - WSJ
- Apollo Global Management explora la venta de AOL por 1.500 millones de dólares - WSJ
- Apollo Global Management explores sale of AOL at $1.5 billion - WSJ
- Verizon angers customers with new tactic to boost loyalty
- Analysis-From Alphabet to Visa, US giants drive euro-denominated bond surge
- Acciones blue-chip con mayores dividendos en 2025 revelan riesgos ocultos | Benzinga España
- T vs TMUS: Which Telecom Stock is a Smart Investment Right Now?
- Here's Why Verizon Communications (VZ) is a Strong Value Stock
- Aviat lanza solución de router LTE 5G para vehículos de emergencia
- CLS vs. ASTS: Which Technology Stock Suits Your Risk Profile?
- With a Dividend Yield of More Than 6%, Is Verizon Stock a Buy?
- Blue Chip Stocks With Fat Dividends: Smart Buy Or Value Trap? - Altria Group (NYSE:MO), LyondellBasell Industries (NYSE:LYB)
Rango diario
43.85 44.41
Rango anual
37.59 47.36
- Cierres anteriores
- 43.75
- Open
- 43.88
- Bid
- 44.19
- Ask
- 44.49
- Low
- 43.85
- High
- 44.41
- Volumen
- 20.364 K
- Cambio diario
- 1.01%
- Cambio mensual
- -0.09%
- Cambio a 6 meses
- -2.86%
- Cambio anual
- -1.71%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B