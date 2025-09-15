FiyatlarBölümler
Dövizler / VZ
Geri dön - Hisse senetleri

VZ: Verizon Communications Inc

43.49 USD 0.17 (0.39%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VZ fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 43.46 ve Yüksek fiyatı olarak 43.78 aralığında işlem gördü.

Verizon Communications Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VZ haberleri

Günlük aralık
43.46 43.78
Yıllık aralık
37.59 47.36
Önceki kapanış
43.66
Açılış
43.78
Satış
43.49
Alış
43.79
Düşük
43.46
Yüksek
43.78
Hacim
16.148 K
Günlük değişim
-0.39%
Aylık değişim
-1.67%
6 aylık değişim
-4.40%
Yıllık değişim
-3.27%
21 Eylül, Pazar