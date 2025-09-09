Валюты / VZ
VZ: Verizon Communications Inc
43.75 USD 0.12 (0.27%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VZ за сегодня изменился на -0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.30, а максимальная — 43.94.
Следите за динамикой Verizon Communications Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
43.30 43.94
Годовой диапазон
37.59 47.36
- Предыдущее закрытие
- 43.87
- Open
- 43.87
- Bid
- 43.75
- Ask
- 44.05
- Low
- 43.30
- High
- 43.94
- Объем
- 19.172 K
- Дневное изменение
- -0.27%
- Месячное изменение
- -1.09%
- 6-месячное изменение
- -3.83%
- Годовое изменение
- -2.69%
