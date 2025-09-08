Moedas / VRT
VRT: Vertiv Holdings, LLC Class A
136.87 USD 0.23 (0.17%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VRT para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 132.68 e o mais alto foi 137.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Vertiv Holdings, LLC Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VRT Notícias
Faixa diária
132.68 137.56
Faixa anual
53.60 155.84
- Fechamento anterior
- 136.64
- Open
- 135.85
- Bid
- 136.87
- Ask
- 137.17
- Low
- 132.68
- High
- 137.56
- Volume
- 9.200 K
- Mudança diária
- 0.17%
- Mudança mensal
- 11.48%
- Mudança de 6 meses
- 92.69%
- Mudança anual
- 37.31%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh