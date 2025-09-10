Dövizler / VRT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
VRT: Vertiv Holdings, LLC Class A
143.62 USD 1.63 (1.15%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VRT fiyatı bugün 1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 139.38 ve Yüksek fiyatı olarak 144.48 aralığında işlem gördü.
Vertiv Holdings, LLC Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRT haberleri
- VRT's Robust Portfolio Fuels Revenue Growth: A Sign of More Upside?
- Vertiv Holdings Co. (VRT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Computer and Technology Stocks
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- New Strong Buy Stocks for September 18th
- C3.ai's Q1 Top Line Takes a Hit: Can Growth Reaccelerate in FY26?
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Should You Buy This Hot Data Center Stock Before 2025 Ends?
- Vertiv Holdings Co. (VRT) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Vertiv Holdings: This AI Beneficiary Stock Still Is Poised For Growth (NYSE:VRT)
- What Is One of the Best Industrial Stocks to Buy Right Now?
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Vertiv and Nvidia
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Why Shares in This AI/Data Center Stock Surged This Week
- Buy Top AI Stock Vertiv Before It Soars After Oracle's Report
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Best Momentum Stocks to Buy for September 11th
- New Strong Buy Stocks for September 11th
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Vertiv at Morgan Stanley Conference: Navigating Data Center Demand
Günlük aralık
139.38 144.48
Yıllık aralık
53.60 155.84
- Önceki kapanış
- 141.99
- Açılış
- 142.93
- Satış
- 143.62
- Alış
- 143.92
- Düşük
- 139.38
- Yüksek
- 144.48
- Hacim
- 9.778 K
- Günlük değişim
- 1.15%
- Aylık değişim
- 16.97%
- 6 aylık değişim
- 102.20%
- Yıllık değişim
- 44.08%
21 Eylül, Pazar