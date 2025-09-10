FiyatlarBölümler
Dövizler / VRT
Geri dön - Hisse senetleri

VRT: Vertiv Holdings, LLC Class A

143.62 USD 1.63 (1.15%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VRT fiyatı bugün 1.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 139.38 ve Yüksek fiyatı olarak 144.48 aralığında işlem gördü.

Vertiv Holdings, LLC Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

VRT haberleri

Günlük aralık
139.38 144.48
Yıllık aralık
53.60 155.84
Önceki kapanış
141.99
Açılış
142.93
Satış
143.62
Alış
143.92
Düşük
139.38
Yüksek
144.48
Hacim
9.778 K
Günlük değişim
1.15%
Aylık değişim
16.97%
6 aylık değişim
102.20%
Yıllık değişim
44.08%
21 Eylül, Pazar