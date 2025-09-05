КотировкиРазделы
Валюты / VRT
VRT: Vertiv Holdings, LLC Class A

136.64 USD 1.69 (1.22%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VRT за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 135.16, а максимальная — 141.21.

Следите за динамикой Vertiv Holdings, LLC Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
135.16 141.21
Годовой диапазон
53.60 155.84
Предыдущее закрытие
138.33
Open
139.84
Bid
136.64
Ask
136.94
Low
135.16
High
141.21
Объем
10.632 K
Дневное изменение
-1.22%
Месячное изменение
11.29%
6-месячное изменение
92.37%
Годовое изменение
37.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.