Валюты / VRT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VRT: Vertiv Holdings, LLC Class A
136.64 USD 1.69 (1.22%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRT за сегодня изменился на -1.22%. При этом минимальная цена на торгах достигала 135.16, а максимальная — 141.21.
Следите за динамикой Vertiv Holdings, LLC Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VRT
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Vertiv Holdings Co. (VRT) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Vertiv Holdings: This AI Beneficiary Stock Still Is Poised For Growth (NYSE:VRT)
- What Is One of the Best Industrial Stocks to Buy Right Now?
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Vertiv and Nvidia
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Why Shares in This AI/Data Center Stock Surged This Week
- Buy Top AI Stock Vertiv Before It Soars After Oracle's Report
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Best Momentum Stocks to Buy for September 11th
- New Strong Buy Stocks for September 11th
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Vertiv at Morgan Stanley Conference: Navigating Data Center Demand
- Daktronics, Potbelly, CoreWeave, GameStop And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Broadcom (NASDAQ:AVGO), Bloom Energy (NYSE:BE)
- Vertiv at Goldman Sachs Communicopia: Strategic Growth and Challenges
- Nebius: 5 Top AI Stocks Roadmap, Year-End 2025 (NASDAQ:NBIS)
- Why Vertiv Holdings Co. (VRT) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- Investors Heavily Search Vertiv Holdings Co. (VRT): Here is What You Need to Know
- VRT vs. APH: Which AI Infrastructure Stock Is the Smarter Buy Now?
- AI Stocks Confront 2026 Test As Cloud Capital Spending Cools
- Prediction: Oklo Will Be a Millionaire-Maker Stock
- Vertiv Rises 11% Year to Date: Buy, Sell, or Hold the Stock?
- 4 Stocks Leading in Interest Coverage as Wall Street Eyes Rate Cuts
Дневной диапазон
135.16 141.21
Годовой диапазон
53.60 155.84
- Предыдущее закрытие
- 138.33
- Open
- 139.84
- Bid
- 136.64
- Ask
- 136.94
- Low
- 135.16
- High
- 141.21
- Объем
- 10.632 K
- Дневное изменение
- -1.22%
- Месячное изменение
- 11.29%
- 6-месячное изменение
- 92.37%
- Годовое изменение
- 37.08%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.