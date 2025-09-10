Devises / VRT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VRT: Vertiv Holdings, LLC Class A
143.62 USD 1.63 (1.15%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VRT a changé de 1.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 139.38 et à un maximum de 144.48.
Suivez la dynamique Vertiv Holdings, LLC Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRT Nouvelles
- VRT's Robust Portfolio Fuels Revenue Growth: A Sign of More Upside?
- Vertiv Holdings Co. (VRT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Opinion: ‘This Fed has its head in the sand’ — but at least now we know where to invest
- The Zacks Rank Explained: How to Find Strong Buy Computer and Technology Stocks
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- New Strong Buy Stocks for September 18th
- C3.ai's Q1 Top Line Takes a Hit: Can Growth Reaccelerate in FY26?
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Say Hello to the $400 Billion AI Bazooka Aimed at the Market
- Should You Buy This Hot Data Center Stock Before 2025 Ends?
- Vertiv Holdings Co. (VRT) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Vertiv Holdings: This AI Beneficiary Stock Still Is Poised For Growth (NYSE:VRT)
- What Is One of the Best Industrial Stocks to Buy Right Now?
- Zacks Investment Ideas feature highlights: Vertiv and Nvidia
- Tracking Ron Baron's BAMCO Portfolio - Q2 2025 Update (MUTF:BARIX)
- Why Shares in This AI/Data Center Stock Surged This Week
- Buy Top AI Stock Vertiv Before It Soars After Oracle's Report
- Fed Rate Cuts Are Coming – And May Ignite the AI Economy
- Best Momentum Stocks to Buy for September 11th
- New Strong Buy Stocks for September 11th
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Vertiv à la conférence Morgan Stanley : Naviguer dans la demande des centres de données
Range quotidien
139.38 144.48
Range Annuel
53.60 155.84
- Clôture Précédente
- 141.99
- Ouverture
- 142.93
- Bid
- 143.62
- Ask
- 143.92
- Plus Bas
- 139.38
- Plus Haut
- 144.48
- Volume
- 9.778 K
- Changement quotidien
- 1.15%
- Changement Mensuel
- 16.97%
- Changement à 6 Mois
- 102.20%
- Changement Annuel
- 44.08%
20 septembre, samedi