Moedas / VRNS
VRNS: Varonis Systems Inc
57.79 USD 0.83 (1.46%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VRNS para hoje mudou para 1.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 57.07 e o mais alto foi 58.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Varonis Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
57.07 58.05
Faixa anual
36.53 60.58
- Fechamento anterior
- 56.96
- Open
- 57.47
- Bid
- 57.79
- Ask
- 58.09
- Low
- 57.07
- High
- 58.05
- Volume
- 642
- Mudança diária
- 1.46%
- Mudança mensal
- -0.55%
- Mudança de 6 meses
- 43.36%
- Mudança anual
- 2.12%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh