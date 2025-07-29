QuotazioniSezioni
VRNS: Varonis Systems Inc

58.06 USD 0.57 (0.99%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VRNS ha avuto una variazione del 0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.08 e ad un massimo di 58.07.

Segui le dinamiche di Varonis Systems Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
57.08 58.07
Intervallo Annuale
36.53 60.58
Chiusura Precedente
57.49
Apertura
57.47
Bid
58.06
Ask
58.36
Minimo
57.08
Massimo
58.07
Volume
2.879 K
Variazione giornaliera
0.99%
Variazione Mensile
-0.09%
Variazione Semestrale
44.03%
Variazione Annuale
2.60%
20 settembre, sabato