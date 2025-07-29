Valute / VRNS
VRNS: Varonis Systems Inc
58.06 USD 0.57 (0.99%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VRNS ha avuto una variazione del 0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 57.08 e ad un massimo di 58.07.
Segui le dinamiche di Varonis Systems Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
57.08 58.07
Intervallo Annuale
36.53 60.58
- Chiusura Precedente
- 57.49
- Apertura
- 57.47
- Bid
- 58.06
- Ask
- 58.36
- Minimo
- 57.08
- Massimo
- 58.07
- Volume
- 2.879 K
- Variazione giornaliera
- 0.99%
- Variazione Mensile
- -0.09%
- Variazione Semestrale
- 44.03%
- Variazione Annuale
- 2.60%
20 settembre, sabato