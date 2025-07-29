通貨 / VRNS
VRNS: Varonis Systems Inc
57.49 USD 0.53 (0.93%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VRNSの今日の為替レートは、0.93%変化しました。日中、通貨は1あたり57.07の安値と58.06の高値で取引されました。
Varonis Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
57.07 58.06
1年のレンジ
36.53 60.58
- 以前の終値
- 56.96
- 始値
- 57.47
- 買値
- 57.49
- 買値
- 57.79
- 安値
- 57.07
- 高値
- 58.06
- 出来高
- 2.711 K
- 1日の変化
- 0.93%
- 1ヶ月の変化
- -1.07%
- 6ヶ月の変化
- 42.62%
- 1年の変化
- 1.59%
