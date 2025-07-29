통화 / VRNS
VRNS: Varonis Systems Inc
58.06 USD 0.57 (0.99%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VRNS 환율이 오늘 0.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 57.08이고 고가는 58.07이었습니다.
Varonis Systems Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
57.08 58.07
년간 변동
36.53 60.58
- 이전 종가
- 57.49
- 시가
- 57.47
- Bid
- 58.06
- Ask
- 58.36
- 저가
- 57.08
- 고가
- 58.07
- 볼륨
- 2.879 K
- 일일 변동
- 0.99%
- 월 변동
- -0.09%
- 6개월 변동
- 44.03%
- 년간 변동율
- 2.60%
