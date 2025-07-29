Währungen / VRNS
VRNS: Varonis Systems Inc
57.49 USD 0.53 (0.93%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VRNS hat sich für heute um 0.93% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.07 bis zu einem Hoch von 58.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Varonis Systems Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
57.07 58.06
Jahresspanne
36.53 60.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 56.96
- Eröffnung
- 57.47
- Bid
- 57.49
- Ask
- 57.79
- Tief
- 57.07
- Hoch
- 58.06
- Volumen
- 2.711 K
- Tagesänderung
- 0.93%
- Monatsänderung
- -1.07%
- 6-Monatsänderung
- 42.62%
- Jahresänderung
- 1.59%
