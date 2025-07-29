Currencies / VRNS
VRNS: Varonis Systems Inc
57.02 USD 0.83 (1.48%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
VRNS exchange rate has changed by 1.48% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 56.03 and at a high of 57.21.
Follow Varonis Systems Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRNS News
Daily Range
56.03 57.21
Year Range
36.53 60.58
- Previous Close
- 56.19
- Open
- 56.40
- Bid
- 57.02
- Ask
- 57.32
- Low
- 56.03
- High
- 57.21
- Volume
- 1.784 K
- Daily Change
- 1.48%
- Month Change
- -1.88%
- 6 Months Change
- 41.45%
- Year Change
- 0.76%
