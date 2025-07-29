Devises / VRNS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VRNS: Varonis Systems Inc
58.06 USD 0.57 (0.99%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VRNS a changé de 0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 57.08 et à un maximum de 58.07.
Suivez la dynamique Varonis Systems Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VRNS Nouvelles
- Varonis: Scaling Has Risk (NASDAQ:VRNS)
- Truist Securities reiterates Buy rating on Varonis Systems stock, maintains $60 price target
- HACK: A Deficient Selection Methodology (NYSEARCA:HACK)
- Varonis Systems CFO Melamed sells $321k in shares
- Morgan Stanley shuffles cybersecurity stocks: Upgrades SAIL and ZS, downgrades 1
- Top 5 Cybersecurity Stocks to Own in 2025: Morgan Stanley
- Check Point (CHKP) Up 2.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Varonis (VRNS) Up 2.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- B.Riley initiates coverage on Varonis Systems stock with Buy rating
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Varonis CFO Melamed sells $2.46 million in shares
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight rating on Varonis Systems stock
- Wells Fargo upgrades Varonis on AI-driven growth potential
- This Cummins Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Cummins (NYSE:CMI), e.l.f. Beauty (NYSE:ELF)
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Varonis CFO Melamed sells $2.86 million in shares
- Varonis director van den bosch sells $165k in shares
- Needham raises Varonis Systems stock price target to $70 on strong Q2
- Cantor Fitzgerald raises Varonis Systems stock price target to $63 on strong SaaS transition
- Varonis Systems, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VRNS)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Varonis (VRNS) Q2 Earnings
- Earnings call transcript: Varonis Systems beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Varonis Systems (VRNS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Varonis Systems earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
Range quotidien
57.08 58.07
Range Annuel
36.53 60.58
- Clôture Précédente
- 57.49
- Ouverture
- 57.47
- Bid
- 58.06
- Ask
- 58.36
- Plus Bas
- 57.08
- Plus Haut
- 58.07
- Volume
- 2.879 K
- Changement quotidien
- 0.99%
- Changement Mensuel
- -0.09%
- Changement à 6 Mois
- 44.03%
- Changement Annuel
- 2.60%
20 septembre, samedi