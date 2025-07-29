КотировкиРазделы
VRNS: Varonis Systems Inc

57.16 USD 0.97 (1.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VRNS за сегодня изменился на 1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.03, а максимальная — 57.47.

Следите за динамикой Varonis Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
56.03 57.47
Годовой диапазон
36.53 60.58
Предыдущее закрытие
56.19
Open
56.40
Bid
57.16
Ask
57.46
Low
56.03
High
57.47
Объем
3.244 K
Дневное изменение
1.73%
Месячное изменение
-1.63%
6-месячное изменение
41.80%
Годовое изменение
1.01%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.