Валюты / VRNS
VRNS: Varonis Systems Inc
57.16 USD 0.97 (1.73%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VRNS за сегодня изменился на 1.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.03, а максимальная — 57.47.
Следите за динамикой Varonis Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VRNS
- Varonis: Scaling Has Risk (NASDAQ:VRNS)
- Truist Securities reiterates Buy rating on Varonis Systems stock, maintains $60 price target
- HACK: A Deficient Selection Methodology (NYSEARCA:HACK)
- Varonis Systems CFO Melamed sells $321k in shares
- Morgan Stanley shuffles cybersecurity stocks: Upgrades SAIL and ZS, downgrades 1
- Top 5 Cybersecurity Stocks to Own in 2025: Morgan Stanley
- Check Point (CHKP) Up 2.7% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Varonis (VRNS) Up 2.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- B.Riley initiates coverage on Varonis Systems stock with Buy rating
- Macquarie Small Cap Core Fund Q2 2025 Commentary
- Varonis CFO Melamed sells $2.46 million in shares
- Cantor Fitzgerald maintains Overweight rating on Varonis Systems stock
- Wells Fargo upgrades Varonis on AI-driven growth potential
- This Cummins Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Monday - Cummins (NYSE:CMI), e.l.f. Beauty (NYSE:ELF)
- ClearBridge Small Cap Growth Portfolios Q2 2025 Commentary (undefined:LMOIX)
- Varonis CFO Melamed sells $2.86 million in shares
- Varonis director van den bosch sells $165k in shares
- Needham raises Varonis Systems stock price target to $70 on strong Q2
- Cantor Fitzgerald raises Varonis Systems stock price target to $63 on strong SaaS transition
- Varonis Systems, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:VRNS)
- Here's What Key Metrics Tell Us About Varonis (VRNS) Q2 Earnings
- Earnings call transcript: Varonis Systems beats Q2 2025 forecasts, stock rises
- Varonis Systems (VRNS) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Varonis Systems earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
Дневной диапазон
56.03 57.47
Годовой диапазон
36.53 60.58
- Предыдущее закрытие
- 56.19
- Open
- 56.40
- Bid
- 57.16
- Ask
- 57.46
- Low
- 56.03
- High
- 57.47
- Объем
- 3.244 K
- Дневное изменение
- 1.73%
- Месячное изменение
- -1.63%
- 6-месячное изменение
- 41.80%
- Годовое изменение
- 1.01%
