Dövizler / VRNS
VRNS: Varonis Systems Inc

58.06 USD 0.57 (0.99%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

VRNS fiyatı bugün 0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 57.08 ve Yüksek fiyatı olarak 58.07 aralığında işlem gördü.

Varonis Systems Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

VRNS haberleri

Günlük aralık
57.08 58.07
Yıllık aralık
36.53 60.58
Önceki kapanış
57.49
Açılış
57.47
Satış
58.06
Alış
58.36
Düşük
57.08
Yüksek
58.07
Hacim
2.879 K
Günlük değişim
0.99%
Aylık değişim
-0.09%
6 aylık değişim
44.03%
Yıllık değişim
2.60%
21 Eylül, Pazar