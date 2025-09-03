- Visão do mercado
PFF: iShares Preferred and Income Securities ETF
A taxa do PFF para hoje mudou para 0.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 31.62 e o mais alto foi 31.62.
Veja a dinâmica do par de moedas iShares Preferred and Income Securities ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFF Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PFF hoje?
Hoje iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) está avaliado em 31.62. O instrumento é negociado dentro de 31.62 - 31.62, o fechamento de ontem foi 31.41, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PFF em tempo real.
As ações de iShares Preferred and Income Securities ETF pagam dividendos?
Atualmente iShares Preferred and Income Securities ETF está avaliado em 31.62. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -3.57% e USD. Monitore os movimentos de PFF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PFF?
Você pode comprar ações de iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) pelo preço atual 31.62. Ordens geralmente são executadas perto de 31.62 ou 31.92, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PFF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PFF?
Investir em iShares Preferred and Income Securities ETF envolve considerar a faixa anual 28.70 - 33.31 e o preço atual 31.62. Muitos comparam 0.32% e 4.81% antes de enviar ordens em 31.62 ou 31.92. Estude as mudanças diárias de preço de PFF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações FIRST MIDSTATE INC.?
O maior preço de FIRST MIDSTATE INC. (PFF) no último ano foi 33.31. As ações oscilaram bastante dentro de 28.70 - 33.31, e a comparação com 31.41 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de iShares Preferred and Income Securities ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações FIRST MIDSTATE INC.?
O menor preço de FIRST MIDSTATE INC. (PFF) no ano foi 28.70. A comparação com o preço atual 31.62 e 28.70 - 33.31 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PFF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PFF?
No passado iShares Preferred and Income Securities ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 31.41 e -3.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 31.41
- Open
- 31.62
- Bid
- 31.62
- Ask
- 31.92
- Low
- 31.62
- High
- 31.62
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.67%
- Mudança mensal
- 0.32%
- Mudança de 6 meses
- 4.81%
- Mudança anual
- -3.57%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.3%
- Prév.
- -0.5%