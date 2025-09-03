- Übersicht
PFF: iShares Preferred and Income Securities ETF
Der Wechselkurs von PFF hat sich für heute um 0.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.62 bis zu einem Hoch von 31.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Preferred and Income Securities ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PFF heute?
Die Aktie von iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) notiert heute bei 31.62. Sie wird innerhalb einer Spanne von 31.62 - 31.62 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 31.41 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von PFF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PFF Dividenden?
iShares Preferred and Income Securities ETF wird derzeit mit 31.62 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -3.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PFF zu verfolgen.
Wie kaufe ich PFF-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) zum aktuellen Kurs von 31.62 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 31.62 oder 31.92 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PFF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PFF-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Preferred and Income Securities ETF müssen die jährliche Spanne 28.70 - 33.31 und der aktuelle Kurs 31.62 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und 4.81%, bevor sie Orders zu 31.62 oder 31.92 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PFF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FIRST MIDSTATE INC.?
Der höchste Kurs von FIRST MIDSTATE INC. (PFF) im vergangenen Jahr lag bei 33.31. Innerhalb von 28.70 - 33.31 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 31.41 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Preferred and Income Securities ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FIRST MIDSTATE INC.?
Der niedrigste Kurs von FIRST MIDSTATE INC. (PFF) im Laufe des Jahres betrug 28.70. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 31.62 und der Spanne 28.70 - 33.31 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PFF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PFF statt?
iShares Preferred and Income Securities ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 31.41 und -3.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 31.41
- Eröffnung
- 31.62
- Bid
- 31.62
- Ask
- 31.92
- Tief
- 31.62
- Hoch
- 31.62
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.67%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 4.81%
- Jahresänderung
- -3.57%