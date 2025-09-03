- Genel bakış
PFF: iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF fiyatı bugün 0.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 31.62 ve Yüksek fiyatı olarak 31.62 aralığında işlem gördü.
iShares Preferred and Income Securities ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PFF haberleri
Sıkça sorulan sorular
PFF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün iShares Preferred and Income Securities ETF hisse senedi 31.62 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 31.62 - 31.62 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 31.41 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. PFF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
iShares Preferred and Income Securities ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
iShares Preferred and Income Securities ETF hisse senedi şu anda 31.62 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -3.57% ve USD değerlerini izler. PFF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
PFF hisse senedi nasıl alınır?
iShares Preferred and Income Securities ETF hisselerini şu anki 31.62 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 31.62 ve Ask 31.92 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PFF fiyat hareketlerini takip edin.
PFF hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
iShares Preferred and Income Securities ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 28.70 - 33.31 ve mevcut fiyatı 31.62 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 31.62 veya Ask 31.92 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.32% ve 6 aylık değişim oranı 4.81% değerlerini karşılaştırır. PFF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
FIRST MIDSTATE INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
FIRST MIDSTATE INC. hisse senedi yıllık olarak 33.31 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 28.70 - 33.31). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 31.41 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Preferred and Income Securities ETF performansını takip edin.
FIRST MIDSTATE INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
FIRST MIDSTATE INC. (PFF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 28.70 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 31.62 ve hareket ettiği yıllık aralık 28.70 - 33.31 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PFF fiyat hareketlerini izleyin.
PFF hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
iShares Preferred and Income Securities ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 31.41 ve yıllık değişim oranı -3.57% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 31.41
- Açılış
- 31.62
- Satış
- 31.62
- Alış
- 31.92
- Düşük
- 31.62
- Yüksek
- 31.62
- Hacim
- 1
- Günlük değişim
- 0.67%
- Aylık değişim
- 0.32%
- 6 aylık değişim
- 4.81%
- Yıllık değişim
- -3.57%