PFF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün iShares Preferred and Income Securities ETF hisse senedi 31.62 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 31.62 - 31.62 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 31.41 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. PFF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

iShares Preferred and Income Securities ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? iShares Preferred and Income Securities ETF hisse senedi şu anda 31.62 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -3.57% ve USD değerlerini izler. PFF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PFF hisse senedi nasıl alınır? iShares Preferred and Income Securities ETF hisselerini şu anki 31.62 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 31.62 ve Ask 31.92 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PFF fiyat hareketlerini takip edin.

PFF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? iShares Preferred and Income Securities ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 28.70 - 33.31 ve mevcut fiyatı 31.62 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 31.62 veya Ask 31.92 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.32% ve 6 aylık değişim oranı 4.81% değerlerini karşılaştırır. PFF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

FIRST MIDSTATE INC. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? FIRST MIDSTATE INC. hisse senedi yıllık olarak 33.31 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 28.70 - 33.31). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 31.41 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak iShares Preferred and Income Securities ETF performansını takip edin.

FIRST MIDSTATE INC. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? FIRST MIDSTATE INC. (PFF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 28.70 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 31.62 ve hareket ettiği yıllık aralık 28.70 - 33.31 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PFF fiyat hareketlerini izleyin.