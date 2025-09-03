- Panoramica
PFF: iShares Preferred and Income Securities ETF
Il tasso di cambio PFF ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 31.62 e ad un massimo di 31.62.
Segui le dinamiche di iShares Preferred and Income Securities ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PFF News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PFF oggi?
Oggi le azioni iShares Preferred and Income Securities ETF sono prezzate a 31.62. Viene scambiato all'interno di 31.62 - 31.62, la chiusura di ieri è stata 31.41 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PFF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares Preferred and Income Securities ETF pagano dividendi?
iShares Preferred and Income Securities ETF è attualmente valutato a 31.62. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -3.57% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PFF.
Come acquistare azioni PFF?
Puoi acquistare azioni iShares Preferred and Income Securities ETF al prezzo attuale di 31.62. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 31.62 o 31.92, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PFF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PFF?
Investire in iShares Preferred and Income Securities ETF implica considerare l'intervallo annuale 28.70 - 33.31 e il prezzo attuale 31.62. Molti confrontano 0.32% e 4.81% prima di effettuare ordini su 31.62 o 31.92. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PFF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FIRST MIDSTATE INC.?
Il prezzo massimo di FIRST MIDSTATE INC. nell'ultimo anno è stato 33.31. All'interno di 28.70 - 33.31, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 31.41 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Preferred and Income Securities ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FIRST MIDSTATE INC.?
Il prezzo più basso di FIRST MIDSTATE INC. (PFF) nel corso dell'anno è stato 28.70. Confrontandolo con gli attuali 31.62 e 28.70 - 33.31 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PFF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PFF?
iShares Preferred and Income Securities ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 31.41 e -3.57%.
- Chiusura Precedente
- 31.41
- Apertura
- 31.62
- Bid
- 31.62
- Ask
- 31.92
- Minimo
- 31.62
- Massimo
- 31.62
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.67%
- Variazione Mensile
- 0.32%
- Variazione Semestrale
- 4.81%
- Variazione Annuale
- -3.57%