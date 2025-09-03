- Aperçu
PFF: iShares Preferred and Income Securities ETF
Le taux de change de PFF a changé de 0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 31.62 et à un maximum de 31.62.
Suivez la dynamique iShares Preferred and Income Securities ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFF Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PFF aujourd'hui ?
L'action iShares Preferred and Income Securities ETF est cotée à 31.62 aujourd'hui. Elle se négocie dans 31.62 - 31.62, a clôturé hier à 31.41 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de PFF présente ces mises à jour.
L'action iShares Preferred and Income Securities ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Preferred and Income Securities ETF est actuellement valorisé à 31.62. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -3.57% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PFF.
Comment acheter des actions PFF ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Preferred and Income Securities ETF au cours actuel de 31.62. Les ordres sont généralement placés à proximité de 31.62 ou de 31.92, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PFF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PFF ?
Investir dans iShares Preferred and Income Securities ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.70 - 33.31 et le prix actuel 31.62. Beaucoup comparent 0.32% et 4.81% avant de passer des ordres à 31.62 ou 31.92. Consultez le graphique du cours de PFF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FIRST MIDSTATE INC. ?
Le cours le plus élevé de FIRST MIDSTATE INC. l'année dernière était 33.31. Au cours de 28.70 - 33.31, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 31.41 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Preferred and Income Securities ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FIRST MIDSTATE INC. ?
Le cours le plus bas de FIRST MIDSTATE INC. (PFF) sur l'année a été 28.70. Sa comparaison avec 31.62 et 28.70 - 33.31 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PFF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PFF a-t-elle été divisée ?
iShares Preferred and Income Securities ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 31.41 et -3.57% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 31.41
- Ouverture
- 31.62
- Bid
- 31.62
- Ask
- 31.92
- Plus Bas
- 31.62
- Plus Haut
- 31.62
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.67%
- Changement Mensuel
- 0.32%
- Changement à 6 Mois
- 4.81%
- Changement Annuel
- -3.57%