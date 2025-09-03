クォートセクション
通貨 / PFF
株に戻る

PFF: iShares Preferred and Income Securities ETF

31.66 USD 0.25 (0.80%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PFFの今日の為替レートは、0.80%変化しました。日中、通貨は1あたり31.49の安値と31.66の高値で取引されました。

iShares Preferred and Income Securities ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFF News

よくあるご質問

PFF株の現在の価格は？

iShares Preferred and Income Securities ETFの株価は本日31.66です。31.49 - 31.66内で取引され、前日の終値は31.41、取引量は4019に達しました。PFFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Preferred and Income Securities ETFの株は配当を出しますか？

iShares Preferred and Income Securities ETFの現在の価格は31.66です。配当方針は会社によりますが、投資家は-3.45%やUSDにも注目します。PFFの動きはライブチャートで確認できます。

PFF株を買う方法は？

iShares Preferred and Income Securities ETFの株は現在31.66で購入可能です。注文は通常31.66または31.96付近で行われ、4019や0.54%が市場の動きを示します。PFFの最新情報はライブチャートで確認できます。

PFF株に投資する方法は？

iShares Preferred and Income Securities ETFへの投資では、年間の値幅28.70 - 33.31と現在の31.66を考慮します。注文は多くの場合31.66や31.96で行われる前に、0.44%や4.94%と比較されます。PFFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FIRST MIDSTATE INC.の株の最高値は？

FIRST MIDSTATE INC.の過去1年の最高値は33.31でした。28.70 - 33.31内で株価は大きく変動し、31.41と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Preferred and Income Securities ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FIRST MIDSTATE INC.の株の最低値は？

FIRST MIDSTATE INC.(PFF)の年間最安値は28.70でした。現在の31.66や28.70 - 33.31と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PFFの動きはライブチャートで確認できます。

PFFの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Preferred and Income Securities ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、31.41、-3.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
31.49 31.66
1年のレンジ
28.70 33.31
以前の終値
31.41
始値
31.49
買値
31.66
買値
31.96
安値
31.49
高値
31.66
出来高
4.019 K
1日の変化
0.80%
1ヶ月の変化
0.44%
6ヶ月の変化
4.94%
1年の変化
-3.45%
21 10月, 火曜日
13:00
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待