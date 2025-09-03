- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
PFF: iShares Preferred and Income Securities ETF
El tipo de cambio de PFF de hoy ha cambiado un 0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 31.49, mientras que el máximo ha alcanzado 31.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Preferred and Income Securities ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PFF News
- 3 Dividend-Paying ETFs to Double Down On Even if the S&P 500 Sells Off in October
- Important Warning For PDI: This 13%+ Yield Is Getting Too Risky
- An Excellent 5-Fund Dividend Portfolio I’d Build To Retire On
- Wells Fargo Stock: Pullback In Series DD Preferred Shares Presents A Buying Opportunity
- XELLL: A 6.25% Junior Subordinated Notes IPO From Xcel Energy (NASDAQ:XEL)
- HTD: A Reliable Income Payer For Conservative Investors: Utilities Exposure And 7.7% Yield
- PFXF: Preferred Stock ETF Without Banks (NYSEARCA:PFXF)
- Tax Treatment Of Preferreds Vs. Bonds: Why Qualified Dividends Matter More Now
- How A U.S. Government Shutdown Could Impact Preferred Stock Issuers
- Blue Owl Capital: Undervalued Retirement Gem With Durable Growth (NYSE:OWL)
- ETG: A Consistent Income Payer With Global Equity Exposure, 7.3% Yield
- Two Harbors: Common, Series A, & B Preferred Shares Are Attractively Valued (TWO)
- NexPoint Real Estate Finance: Pullback In Common Shares Presents Buying Opportunity (NREF)
- FPE: Income ETF With Systemic Risk And Slow Erosion (NYSEARCA:FPE)
- PennyMac Mortgage Investment Trust: Common & Series C Preferred Look Attractive (NYSE:PMT)
- National Storage Affiliates: Fed Rate Cuts May Bring Long-Awaited Turnaround (NYSE:NSA)
- Capital One: Preferred Shares Offer Attractive Current Yields And Capital Gain Potential
- PFF: Attractive Yield But High Industry Concentration (NASDAQ:PFF)
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- What If Everyone Is Wrong About REITs? Here's My Contrarian View
- Globe Life: A Buy Even After Recent Outperformance (NYSE:GL)
- 3 BDCs That Are Not Invited To The Dividend Cut Party
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- PTA: Long Duration Could Weigh On Real Returns (NYSE:PTA)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PFF hoy?
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) se evalúa hoy en 31.66. El instrumento se negocia dentro de 31.49 - 31.66; el cierre de ayer ha sido 31.41 y el volumen comercial ha alcanzado 4019. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PFF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Preferred and Income Securities ETF?
iShares Preferred and Income Securities ETF se evalúa actualmente en 31.66. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -3.45% y USD. Monitoree los movimientos de PFF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PFF?
Puede comprar acciones de iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) al precio actual de 31.66. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 31.66 o 31.96, mientras que 4019 y 0.54% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PFF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PFF?
Invertir en iShares Preferred and Income Securities ETF implica tener en cuenta el rango anual 28.70 - 33.31 y el precio actual 31.66. Muchos comparan 0.44% y 4.94% antes de colocar órdenes en 31.66 o 31.96. Estudie los cambios diarios de precios de PFF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FIRST MIDSTATE INC.?
El precio más alto de FIRST MIDSTATE INC. (PFF) en el último año ha sido 33.31. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 28.70 - 33.31, una comparación con 31.41 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Preferred and Income Securities ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FIRST MIDSTATE INC.?
El precio más bajo de FIRST MIDSTATE INC. (PFF) para el año ha sido 28.70. La comparación con los actuales 31.66 y 28.70 - 33.31 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PFF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PFF?
En el pasado, iShares Preferred and Income Securities ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 31.41 y -3.45% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 31.41
- Open
- 31.49
- Bid
- 31.66
- Ask
- 31.96
- Low
- 31.49
- High
- 31.66
- Volumen
- 4.019 K
- Cambio diario
- 0.80%
- Cambio mensual
- 0.44%
- Cambio a 6 meses
- 4.94%
- Cambio anual
- -3.45%