PFF: iShares Preferred and Income Securities ETF
Курс PFF за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.62, а максимальная — 31.62.
Следите за динамикой iShares Preferred and Income Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PFF
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PFF сегодня?
iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) сегодня оценивается на уровне 31.62. Инструмент торгуется в пределах 31.62 - 31.62, вчерашнее закрытие составило 31.41, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Preferred and Income Securities ETF?
iShares Preferred and Income Securities ETF в настоящее время оценивается в 31.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.57% и USD. Отслеживайте движения PFF на графике в реальном времени.
Как купить акции PFF?
Вы можете купить акции iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) по текущей цене 31.62. Ордера обычно размещаются около 31.62 или 31.92, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PFF?
Инвестирование в iShares Preferred and Income Securities ETF предполагает учет годового диапазона 28.70 - 33.31 и текущей цены 31.62. Многие сравнивают 0.32% и 4.81% перед размещением ордеров на 31.62 или 31.92. Изучайте ежедневные изменения цены PFF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FIRST MIDSTATE INC.?
Самая высокая цена FIRST MIDSTATE INC. (PFF) за последний год составила 33.31. Акции заметно колебались в пределах 28.70 - 33.31, сравнение с 31.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Preferred and Income Securities ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FIRST MIDSTATE INC.?
Самая низкая цена FIRST MIDSTATE INC. (PFF) за год составила 28.70. Сравнение с текущими 31.62 и 28.70 - 33.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PFF?
В прошлом iShares Preferred and Income Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.41 и -3.57% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.41
- Open
- 31.62
- Bid
- 31.62
- Ask
- 31.92
- Low
- 31.62
- High
- 31.62
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.67%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- 4.81%
- Годовое изменение
- -3.57%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- -0.5%