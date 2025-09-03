КотировкиРазделы
Валюты / PFF
PFF: iShares Preferred and Income Securities ETF

31.62 USD 0.21 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PFF за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.62, а максимальная — 31.62.

Следите за динамикой iShares Preferred and Income Securities ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PFF сегодня?

iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) сегодня оценивается на уровне 31.62. Инструмент торгуется в пределах 31.62 - 31.62, вчерашнее закрытие составило 31.41, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PFF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Preferred and Income Securities ETF?

iShares Preferred and Income Securities ETF в настоящее время оценивается в 31.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.57% и USD. Отслеживайте движения PFF на графике в реальном времени.

Как купить акции PFF?

Вы можете купить акции iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) по текущей цене 31.62. Ордера обычно размещаются около 31.62 или 31.92, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PFF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PFF?

Инвестирование в iShares Preferred and Income Securities ETF предполагает учет годового диапазона 28.70 - 33.31 и текущей цены 31.62. Многие сравнивают 0.32% и 4.81% перед размещением ордеров на 31.62 или 31.92. Изучайте ежедневные изменения цены PFF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FIRST MIDSTATE INC.?

Самая высокая цена FIRST MIDSTATE INC. (PFF) за последний год составила 33.31. Акции заметно колебались в пределах 28.70 - 33.31, сравнение с 31.41 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Preferred and Income Securities ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FIRST MIDSTATE INC.?

Самая низкая цена FIRST MIDSTATE INC. (PFF) за год составила 28.70. Сравнение с текущими 31.62 и 28.70 - 33.31 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PFF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PFF?

В прошлом iShares Preferred and Income Securities ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.41 и -3.57% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.62 31.62
Годовой диапазон
28.70 33.31
Предыдущее закрытие
31.41
Open
31.62
Bid
31.62
Ask
31.92
Low
31.62
High
31.62
Объем
1
Дневное изменение
0.67%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
4.81%
Годовое изменение
-3.57%
20 октября, понедельник
14:00
USD
Индекс ведущих экономических индикаторов м/м от CB
Акт.
Прог.
-0.3%
Пред.
-0.5%