PAAS: Pan American Silver Corp
34.85 USD 0.49 (1.39%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PAAS para hoje mudou para -1.39%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 34.44 e o mais alto foi 35.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Pan American Silver Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PAAS Notícias
Faixa diária
34.44 35.50
Faixa anual
19.81 37.73
- Fechamento anterior
- 35.34
- Open
- 35.50
- Bid
- 34.85
- Ask
- 35.15
- Low
- 34.44
- High
- 35.50
- Volume
- 1.094 K
- Mudança diária
- -1.39%
- Mudança mensal
- -0.43%
- Mudança de 6 meses
- 35.39%
- Mudança anual
- 64.31%
