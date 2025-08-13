통화 / PAAS
PAAS: Pan American Silver Corp
36.47 USD 1.25 (3.55%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PAAS 환율이 오늘 3.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 35.30이고 고가는 36.59이었습니다.
Pan American Silver Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
35.30 36.59
년간 변동
19.81 37.73
- 이전 종가
- 35.22
- 시가
- 35.48
- Bid
- 36.47
- Ask
- 36.77
- 저가
- 35.30
- 고가
- 36.59
- 볼륨
- 12.741 K
- 일일 변동
- 3.55%
- 월 변동
- 4.20%
- 6개월 변동
- 41.69%
- 년간 변동율
- 71.95%
