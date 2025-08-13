通貨 / PAAS
PAAS: Pan American Silver Corp
35.22 USD 0.12 (0.34%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PAASの今日の為替レートは、-0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり34.44の安値と35.50の高値で取引されました。
Pan American Silver Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PAAS News
1日のレンジ
34.44 35.50
1年のレンジ
19.81 37.73
- 以前の終値
- 35.34
- 始値
- 35.50
- 買値
- 35.22
- 買値
- 35.52
- 安値
- 34.44
- 高値
- 35.50
- 出来高
- 9.061 K
- 1日の変化
- -0.34%
- 1ヶ月の変化
- 0.63%
- 6ヶ月の変化
- 36.83%
- 1年の変化
- 66.05%
