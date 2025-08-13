クォートセクション
通貨 / PAAS
PAAS: Pan American Silver Corp

35.22 USD 0.12 (0.34%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PAASの今日の為替レートは、-0.34%変化しました。日中、通貨は1あたり34.44の安値と35.50の高値で取引されました。

Pan American Silver Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
34.44 35.50
1年のレンジ
19.81 37.73
以前の終値
35.34
始値
35.50
買値
35.22
買値
35.52
安値
34.44
高値
35.50
出来高
9.061 K
1日の変化
-0.34%
1ヶ月の変化
0.63%
6ヶ月の変化
36.83%
1年の変化
66.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K