КотировкиРазделы
Валюты / PAAS
Назад в Рынок акций США

PAAS: Pan American Silver Corp

36.21 USD 0.98 (2.64%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PAAS за сегодня изменился на -2.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.04, а максимальная — 37.37.

Следите за динамикой Pan American Silver Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PAAS

Дневной диапазон
36.04 37.37
Годовой диапазон
19.81 37.73
Предыдущее закрытие
37.19
Open
37.25
Bid
36.21
Ask
36.51
Low
36.04
High
37.37
Объем
10.159 K
Дневное изменение
-2.64%
Месячное изменение
3.46%
6-месячное изменение
40.68%
Годовое изменение
70.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.