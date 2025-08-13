Валюты / PAAS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PAAS: Pan American Silver Corp
36.21 USD 0.98 (2.64%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAAS за сегодня изменился на -2.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.04, а максимальная — 37.37.
Следите за динамикой Pan American Silver Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PAAS
- Coeur Mining: Time To Take Some Chispas Off The Table (Rating Downgrade) (NYSE:CDE)
- PAAS Reports Mineral Reserves With La Colorada Exploration Success
- Pan American Silver: Per Share Metrics Slip Post Acquisition (NYSE:PAAS)
- Pan American Silver reports high-grade drill results at La Colorada
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- PAAS Strengthens Portfolio With MAG Silver Buyout Completion
- Pan American Silver stock price target lowered to $36 by Scotiabank
- Pan American Silver price target raised to C$45 from C$38 at BMO Capital
- Pan American Silver completes acquisition of MAG Silver
- PAAS Secures All Approvals for MAG Deal: Is Industry Leadership Next?
- PAAS vs. HL: Which Silver Mining Stock is the Better Buy Now?
- Mexican regulators approve Pan American Silver’s acquisition of MAG
- Pan American Silver to acquire MAG Silver after Mexican approval
- Can Pan American Silver Close Its MAG Silver Deal This Quarter?
- Avino Silver Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Shares Rise 1%
- First Majestic Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Surge Y/Y
- Pan American Silver: Q2 Results Generate Profits For Our Options Trade (NYSE:PAAS)
- Endeavour Silver Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase 46% Y/Y
- Pan American Silver Reports Record Q2 FCF: More Upside Ahead?
- Is Newmont (NEM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Pan American Silver, Hecla Mining, Vizsla Silver and Avino Silver & Gold Mines
- 4 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Should PAAS Stock be a Part of Your Portfolio Post Solid Q2 Results?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Pan American Silver, Carlisle Companies and DHT
Дневной диапазон
36.04 37.37
Годовой диапазон
19.81 37.73
- Предыдущее закрытие
- 37.19
- Open
- 37.25
- Bid
- 36.21
- Ask
- 36.51
- Low
- 36.04
- High
- 37.37
- Объем
- 10.159 K
- Дневное изменение
- -2.64%
- Месячное изменение
- 3.46%
- 6-месячное изменение
- 40.68%
- Годовое изменение
- 70.72%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.