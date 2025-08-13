Währungen / PAAS
PAAS: Pan American Silver Corp
35.22 USD 0.12 (0.34%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PAAS hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.44 bis zu einem Hoch von 35.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pan American Silver Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PAAS News
Tagesspanne
34.44 35.50
Jahresspanne
19.81 37.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.34
- Eröffnung
- 35.50
- Bid
- 35.22
- Ask
- 35.52
- Tief
- 34.44
- Hoch
- 35.50
- Volumen
- 9.061 K
- Tagesänderung
- -0.34%
- Monatsänderung
- 0.63%
- 6-Monatsänderung
- 36.83%
- Jahresänderung
- 66.05%
