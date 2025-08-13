KurseKategorien
PAAS: Pan American Silver Corp

35.22 USD 0.12 (0.34%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PAAS hat sich für heute um -0.34% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.44 bis zu einem Hoch von 35.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Pan American Silver Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
34.44 35.50
Jahresspanne
19.81 37.73
Vorheriger Schlusskurs
35.34
Eröffnung
35.50
Bid
35.22
Ask
35.52
Tief
34.44
Hoch
35.50
Volumen
9.061 K
Tagesänderung
-0.34%
Monatsänderung
0.63%
6-Monatsänderung
36.83%
Jahresänderung
66.05%
