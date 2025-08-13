货币 / PAAS
PAAS: Pan American Silver Corp
36.21 USD 0.98 (2.64%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PAAS汇率已更改-2.64%。当日，交易品种以低点36.04和高点37.37进行交易。
关注Pan American Silver Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
36.04 37.37
年范围
19.81 37.73
- 前一天收盘价
- 37.19
- 开盘价
- 37.25
- 卖价
- 36.21
- 买价
- 36.51
- 最低价
- 36.04
- 最高价
- 37.37
- 交易量
- 10.159 K
- 日变化
- -2.64%
- 月变化
- 3.46%
- 6个月变化
- 40.68%
- 年变化
- 70.72%
