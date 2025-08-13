Valute / PAAS
PAAS: Pan American Silver Corp
36.47 USD 1.25 (3.55%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PAAS ha avuto una variazione del 3.55% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 35.30 e ad un massimo di 36.59.
Segui le dinamiche di Pan American Silver Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PAAS News
- Coeur Mining: Time To Take Some Chispas Off The Table (Rating Downgrade) (NYSE:CDE)
- PAAS Reports Mineral Reserves With La Colorada Exploration Success
- Pan American Silver: Per Share Metrics Slip Post Acquisition (NYSE:PAAS)
- Pan American Silver reports high-grade drill results at La Colorada
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- PAAS Strengthens Portfolio With MAG Silver Buyout Completion
- Pan American Silver stock price target lowered to $36 by Scotiabank
- Pan American Silver price target raised to C$45 from C$38 at BMO Capital
- Pan American Silver completes acquisition of MAG Silver
- PAAS Secures All Approvals for MAG Deal: Is Industry Leadership Next?
- PAAS vs. HL: Which Silver Mining Stock is the Better Buy Now?
- Mexican regulators approve Pan American Silver’s acquisition of MAG
- Pan American Silver to acquire MAG Silver after Mexican approval
- Can Pan American Silver Close Its MAG Silver Deal This Quarter?
- Avino Silver Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Shares Rise 1%
- First Majestic Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Surge Y/Y
- Pan American Silver: Q2 Results Generate Profits For Our Options Trade (NYSE:PAAS)
- Endeavour Silver Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase 46% Y/Y
- Pan American Silver Reports Record Q2 FCF: More Upside Ahead?
- Is Newmont (NEM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Pan American Silver, Hecla Mining, Vizsla Silver and Avino Silver & Gold Mines
- 4 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Should PAAS Stock be a Part of Your Portfolio Post Solid Q2 Results?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Pan American Silver, Carlisle Companies and DHT
Intervallo Giornaliero
35.30 36.59
Intervallo Annuale
19.81 37.73
- Chiusura Precedente
- 35.22
- Apertura
- 35.48
- Bid
- 36.47
- Ask
- 36.77
- Minimo
- 35.30
- Massimo
- 36.59
- Volume
- 12.741 K
- Variazione giornaliera
- 3.55%
- Variazione Mensile
- 4.20%
- Variazione Semestrale
- 41.69%
- Variazione Annuale
- 71.95%
