Dövizler / PAAS
PAAS: Pan American Silver Corp
36.47 USD 1.25 (3.55%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PAAS fiyatı bugün 3.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.30 ve Yüksek fiyatı olarak 36.59 aralığında işlem gördü.
Pan American Silver Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PAAS haberleri
- Coeur Mining: Time To Take Some Chispas Off The Table (Rating Downgrade) (NYSE:CDE)
- PAAS Reports Mineral Reserves With La Colorada Exploration Success
- Pan American Silver: Per Share Metrics Slip Post Acquisition (NYSE:PAAS)
- Pan American Silver reports high-grade drill results at La Colorada
- Endeavour Silver’s Terronera And Kolpa Projects Could Double Output
- PAAS Strengthens Portfolio With MAG Silver Buyout Completion
- Pan American Silver stock price target lowered to $36 by Scotiabank
- Pan American Silver price target raised to C$45 from C$38 at BMO Capital
- Pan American Silver completes acquisition of MAG Silver
- PAAS Secures All Approvals for MAG Deal: Is Industry Leadership Next?
- PAAS vs. HL: Which Silver Mining Stock is the Better Buy Now?
- Mexican regulators approve Pan American Silver’s acquisition of MAG
- Pan American Silver to acquire MAG Silver after Mexican approval
- Can Pan American Silver Close Its MAG Silver Deal This Quarter?
- Avino Silver Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Shares Rise 1%
- First Majestic Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Surge Y/Y
- Pan American Silver: Q2 Results Generate Profits For Our Options Trade (NYSE:PAAS)
- Endeavour Silver Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase 46% Y/Y
- Pan American Silver Reports Record Q2 FCF: More Upside Ahead?
- Is Newmont (NEM) Stock Outpacing Its Basic Materials Peers This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Pan American Silver, Hecla Mining, Vizsla Silver and Avino Silver & Gold Mines
- 4 Silver Mining Stocks to Buy From a Prospering Industry
- Should PAAS Stock be a Part of Your Portfolio Post Solid Q2 Results?
- The Zacks Analyst Blog Highlights Pan American Silver, Carlisle Companies and DHT
Günlük aralık
35.30 36.59
Yıllık aralık
19.81 37.73
- Önceki kapanış
- 35.22
- Açılış
- 35.48
- Satış
- 36.47
- Alış
- 36.77
- Düşük
- 35.30
- Yüksek
- 36.59
- Hacim
- 12.741 K
- Günlük değişim
- 3.55%
- Aylık değişim
- 4.20%
- 6 aylık değişim
- 41.69%
- Yıllık değişim
- 71.95%
21 Eylül, Pazar