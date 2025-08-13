FiyatlarBölümler
Dövizler / PAAS
PAAS: Pan American Silver Corp

36.47 USD 1.25 (3.55%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PAAS fiyatı bugün 3.55% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 35.30 ve Yüksek fiyatı olarak 36.59 aralığında işlem gördü.

Pan American Silver Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
35.30 36.59
Yıllık aralık
19.81 37.73
Önceki kapanış
35.22
Açılış
35.48
Satış
36.47
Alış
36.77
Düşük
35.30
Yüksek
36.59
Hacim
12.741 K
Günlük değişim
3.55%
Aylık değişim
4.20%
6 aylık değişim
41.69%
Yıllık değişim
71.95%
