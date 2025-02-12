Moedas / OTLY
OTLY: Oatly Group AB - American Depositary Shares
17.54 USD 0.16 (0.92%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do OTLY para hoje mudou para 0.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.40 e o mais alto foi 17.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Oatly Group AB - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
OTLY Notícias
Faixa diária
17.40 17.66
Faixa anual
0.30 18.84
- Fechamento anterior
- 17.38
- Open
- 17.54
- Bid
- 17.54
- Ask
- 17.84
- Low
- 17.40
- High
- 17.66
- Volume
- 4
- Mudança diária
- 0.92%
- Mudança mensal
- 2.27%
- Mudança de 6 meses
- 80.45%
- Mudança anual
- 1916.09%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh