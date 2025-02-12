通貨 / OTLY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
OTLY: Oatly Group AB - American Depositary Shares
17.35 USD 0.03 (0.17%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
OTLYの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり17.17の安値と17.66の高値で取引されました。
Oatly Group AB - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OTLY News
- Oatly、既存債務のリファイナンスのために17億スウェーデンクローナの債券を発行
- Oatly to issue SEK 1.7 billion in bonds to refinance existing debt
- Oatly announces capital structure refinancing with Nordic bonds
- Oatly stock rating maintained as JPMorgan assumes coverage with Neutral stance
- Oatly Stock: Profitability Moves Higher On Cost Efficiencies Push (NASDAQ:OTLY)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Oatly stock despite mixed Q2 results
- Oatly Group (OTLY) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Oatly revenue rises as Europe growth offsets North America weakness
- Oatly Group AB Announces Results of 2025 Annual General Meeting
- Is Ozempic Really the Reason Americans Are Snacking Less?
- Are Pop-Tarts on the Chopping Block With GOP Cuts?
- Oatly's Improving Financials Instill Hope For Plant-Based Dairy Growth, But Cash Flow Concerns Linger: Analyst - Oatly Group (NASDAQ:OTLY)
- Why Oatly Stock Skidded to a Loss This Week
- Undercovered Dozen: Ardelyx, Aviva, Nutrien, Heartland Express +
- Oatly Stock: Badly Beaten Up But May Be Near The Bottom (NASDAQ:OTLY)
- Oatly’s Oatmilk Bubble: Why The Once-Hot Brand May Be Fizzling Out
- Why Oatly Stock Is Skyrocketing Today
- Why Oatly Stock Tumbled This Week
- Why Oatly Stock Is Plummeting Today
- Oatly Group Ab (OTLY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Oatly Group AB (OTLY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
17.17 17.66
1年のレンジ
0.30 18.84
- 以前の終値
- 17.38
- 始値
- 17.54
- 買値
- 17.35
- 買値
- 17.65
- 安値
- 17.17
- 高値
- 17.66
- 出来高
- 221
- 1日の変化
- -0.17%
- 1ヶ月の変化
- 1.17%
- 6ヶ月の変化
- 78.50%
- 1年の変化
- 1894.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K