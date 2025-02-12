Валюты / OTLY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
OTLY: Oatly Group AB - American Depositary Shares
17.40 USD 0.18 (1.02%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OTLY за сегодня изменился на -1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.00, а максимальная — 17.80.
Следите за динамикой Oatly Group AB - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости OTLY
- Oatly выпустит облигации на 1,7 млрд шведских крон для рефинансирования долга
- Oatly to issue SEK 1.7 billion in bonds to refinance existing debt
- Oatly announces capital structure refinancing with Nordic bonds
- Oatly stock rating maintained as JPMorgan assumes coverage with Neutral stance
- Oatly Stock: Profitability Moves Higher On Cost Efficiencies Push (NASDAQ:OTLY)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Oatly stock despite mixed Q2 results
- Oatly Group (OTLY) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Oatly revenue rises as Europe growth offsets North America weakness
- Oatly Group AB Announces Results of 2025 Annual General Meeting
- Is Ozempic Really the Reason Americans Are Snacking Less?
- Are Pop-Tarts on the Chopping Block With GOP Cuts?
- Oatly's Improving Financials Instill Hope For Plant-Based Dairy Growth, But Cash Flow Concerns Linger: Analyst - Oatly Group (NASDAQ:OTLY)
- Why Oatly Stock Skidded to a Loss This Week
- Undercovered Dozen: Ardelyx, Aviva, Nutrien, Heartland Express +
- Oatly Stock: Badly Beaten Up But May Be Near The Bottom (NASDAQ:OTLY)
- Oatly’s Oatmilk Bubble: Why The Once-Hot Brand May Be Fizzling Out
- Why Oatly Stock Is Skyrocketing Today
- Why Oatly Stock Tumbled This Week
- Why Oatly Stock Is Plummeting Today
- Oatly Group Ab (OTLY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Oatly Group AB (OTLY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
17.00 17.80
Годовой диапазон
0.30 18.84
- Предыдущее закрытие
- 17.58
- Open
- 17.50
- Bid
- 17.40
- Ask
- 17.70
- Low
- 17.00
- High
- 17.80
- Объем
- 213
- Дневное изменение
- -1.02%
- Месячное изменение
- 1.46%
- 6-месячное изменение
- 79.01%
- Годовое изменение
- 1900.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.