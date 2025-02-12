FiyatlarBölümler
OTLY
OTLY: Oatly Group AB - American Depositary Shares

17.09 USD 0.26 (1.50%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

OTLY fiyatı bugün -1.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.09 ve Yüksek fiyatı olarak 17.50 aralığında işlem gördü.

Oatly Group AB - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
17.09 17.50
Yıllık aralık
0.30 18.84
Önceki kapanış
17.35
Açılış
17.35
Satış
17.09
Alış
17.39
Düşük
17.09
Yüksek
17.50
Hacim
280
Günlük değişim
-1.50%
Aylık değişim
-0.35%
6 aylık değişim
75.82%
Yıllık değişim
1864.37%
