Dövizler / OTLY
OTLY: Oatly Group AB - American Depositary Shares
17.09 USD 0.26 (1.50%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
OTLY fiyatı bugün -1.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.09 ve Yüksek fiyatı olarak 17.50 aralığında işlem gördü.
Oatly Group AB - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
17.09 17.50
Yıllık aralık
0.30 18.84
- Önceki kapanış
- 17.35
- Açılış
- 17.35
- Satış
- 17.09
- Alış
- 17.39
- Düşük
- 17.09
- Yüksek
- 17.50
- Hacim
- 280
- Günlük değişim
- -1.50%
- Aylık değişim
- -0.35%
- 6 aylık değişim
- 75.82%
- Yıllık değişim
- 1864.37%
21 Eylül, Pazar