Valute / OTLY
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
OTLY: Oatly Group AB - American Depositary Shares
17.09 USD 0.26 (1.50%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio OTLY ha avuto una variazione del -1.50% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.09 e ad un massimo di 17.50.
Segui le dinamiche di Oatly Group AB - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
OTLY News
- Oatly emetterà obbligazioni per 1,7 miliardi di SEK per rifinanziare il debito
- Oatly to issue SEK 1.7 billion in bonds to refinance existing debt
- Oatly announces capital structure refinancing with Nordic bonds
- Oatly stock rating maintained as JPMorgan assumes coverage with Neutral stance
- Oatly Stock: Profitability Moves Higher On Cost Efficiencies Push (NASDAQ:OTLY)
- DA Davidson reiterates Buy rating on Oatly stock despite mixed Q2 results
- Oatly Group (OTLY) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Oatly revenue rises as Europe growth offsets North America weakness
- Oatly Group AB Announces Results of 2025 Annual General Meeting
- Is Ozempic Really the Reason Americans Are Snacking Less?
- Are Pop-Tarts on the Chopping Block With GOP Cuts?
- Oatly's Improving Financials Instill Hope For Plant-Based Dairy Growth, But Cash Flow Concerns Linger: Analyst - Oatly Group (NASDAQ:OTLY)
- Why Oatly Stock Skidded to a Loss This Week
- Undercovered Dozen: Ardelyx, Aviva, Nutrien, Heartland Express +
- Oatly Stock: Badly Beaten Up But May Be Near The Bottom (NASDAQ:OTLY)
- Oatly’s Oatmilk Bubble: Why The Once-Hot Brand May Be Fizzling Out
- Why Oatly Stock Is Skyrocketing Today
- Why Oatly Stock Tumbled This Week
- Why Oatly Stock Is Plummeting Today
- Oatly Group Ab (OTLY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Oatly Group AB (OTLY) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
17.09 17.50
Intervallo Annuale
0.30 18.84
- Chiusura Precedente
- 17.35
- Apertura
- 17.35
- Bid
- 17.09
- Ask
- 17.39
- Minimo
- 17.09
- Massimo
- 17.50
- Volume
- 280
- Variazione giornaliera
- -1.50%
- Variazione Mensile
- -0.35%
- Variazione Semestrale
- 75.82%
- Variazione Annuale
- 1864.37%
20 settembre, sabato