NMTC: NeuroOne Medical Technologies Corporation
0.90 USD 0.03 (3.45%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NMTC para hoje mudou para 3.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.88 e o mais alto foi 0.91.
Veja a dinâmica do par de moedas NeuroOne Medical Technologies Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NMTC Notícias
- NMTC Stock Gains as FDA Clears OneRF System for Facial Pain Treatment
- NeuroOne Medical Technologies files updated $6.75 million at-the-market offering
- NeuroOne Medical Technologies Corporation (NMTC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Neuroone Medical earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- NeuroOne receives USPTO patent allowance for neural probe technology
- NeuroOne receives patent allowance for neural probe technology
- NeuroOne Strengthens Leadership Team with Appointment of Emily Johns as General Counsel and Corporate Secretary
- NeuroOne to Attend MedInvest’s MedTech, AI & Digital Health Conference on June 3-4, 2025
- This Okta Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - EHang Holdings (NASDAQ:EH), Marti Technologies (AMEX:MRT)
- EXCLUSIVE: NeuroOne Submits FDA Marketing Application For OneRF Trigeminal Nerve Ablation System For Facial Pain - NeuroOne Medical Tech (NASDAQ:NMTC)
- Nasdaq Dips 5%; NeuroOne Medical Technologies Shares Plummet - NeuroOne Medical Tech (NASDAQ:NMTC), Nabors Industries (NYSE:NBR)
- Dow Tumbles 1,100 Points; US Economy Adds 228,000 Jobs In March - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Impact BioMedical (AMEX:IBO)
- Stocks Set To Continue Crashing After Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- US Stocks Likely To Open Lower After The Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- Guess, Simulations Plus And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - Guess (NYSE:GES), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
Faixa diária
0.88 0.91
Faixa anual
0.40 1.39
- Fechamento anterior
- 0.87
- Open
- 0.90
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Low
- 0.88
- High
- 0.91
- Volume
- 199
- Mudança diária
- 3.45%
- Mudança mensal
- 18.42%
- Mudança de 6 meses
- 1.12%
- Mudança anual
- -5.26%
