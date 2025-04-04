Валюты / NMTC
NMTC: NeuroOne Medical Technologies Corporation
0.89 USD 0.01 (1.14%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NMTC за сегодня изменился на 1.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.88, а максимальная — 0.90.
Следите за динамикой NeuroOne Medical Technologies Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NMTC
- NMTC Stock Gains as FDA Clears OneRF System for Facial Pain Treatment
- NeuroOne Medical Technologies files updated $6.75 million at-the-market offering
- NeuroOne Medical Technologies Corporation (NMTC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Neuroone Medical earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- NeuroOne receives USPTO patent allowance for neural probe technology
- NeuroOne receives patent allowance for neural probe technology
- NeuroOne Strengthens Leadership Team with Appointment of Emily Johns as General Counsel and Corporate Secretary
- NeuroOne to Attend MedInvest’s MedTech, AI & Digital Health Conference on June 3-4, 2025
- This Okta Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - EHang Holdings (NASDAQ:EH), Marti Technologies (AMEX:MRT)
- EXCLUSIVE: NeuroOne Submits FDA Marketing Application For OneRF Trigeminal Nerve Ablation System For Facial Pain - NeuroOne Medical Tech (NASDAQ:NMTC)
- Nasdaq Dips 5%; NeuroOne Medical Technologies Shares Plummet - NeuroOne Medical Tech (NASDAQ:NMTC), Nabors Industries (NYSE:NBR)
- Dow Tumbles 1,100 Points; US Economy Adds 228,000 Jobs In March - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Impact BioMedical (AMEX:IBO)
- Stocks Set To Continue Crashing After Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- US Stocks Likely To Open Lower After The Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- Guess, Simulations Plus And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - Guess (NYSE:GES), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
Дневной диапазон
0.88 0.90
Годовой диапазон
0.40 1.39
- Предыдущее закрытие
- 0.88
- Open
- 0.89
- Bid
- 0.89
- Ask
- 1.19
- Low
- 0.88
- High
- 0.90
- Объем
- 171
- Дневное изменение
- 1.14%
- Месячное изменение
- 17.11%
- 6-месячное изменение
- 0.00%
- Годовое изменение
- -6.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.