Dövizler / NMTC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NMTC: NeuroOne Medical Technologies Corporation
0.93 USD 0.03 (3.33%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NMTC fiyatı bugün 3.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.89 ve Yüksek fiyatı olarak 0.93 aralığında işlem gördü.
NeuroOne Medical Technologies Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NMTC haberleri
- NMTC Stock Gains as FDA Clears OneRF System for Facial Pain Treatment
- NeuroOne Medical Technologies files updated $6.75 million at-the-market offering
- NeuroOne Medical Technologies Corporation (NMTC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Neuroone Medical earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- NeuroOne receives USPTO patent allowance for neural probe technology
- NeuroOne receives patent allowance for neural probe technology
- NeuroOne Strengthens Leadership Team with Appointment of Emily Johns as General Counsel and Corporate Secretary
- NeuroOne to Attend MedInvest’s MedTech, AI & Digital Health Conference on June 3-4, 2025
- This Okta Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - EHang Holdings (NASDAQ:EH), Marti Technologies (AMEX:MRT)
- EXCLUSIVE: NeuroOne Submits FDA Marketing Application For OneRF Trigeminal Nerve Ablation System For Facial Pain - NeuroOne Medical Tech (NASDAQ:NMTC)
- Nasdaq Dips 5%; NeuroOne Medical Technologies Shares Plummet - NeuroOne Medical Tech (NASDAQ:NMTC), Nabors Industries (NYSE:NBR)
- Dow Tumbles 1,100 Points; US Economy Adds 228,000 Jobs In March - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Impact BioMedical (AMEX:IBO)
- Stocks Set To Continue Crashing After Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- US Stocks Likely To Open Lower After The Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- Guess, Simulations Plus And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - Guess (NYSE:GES), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
Günlük aralık
0.89 0.93
Yıllık aralık
0.40 1.39
- Önceki kapanış
- 0.90
- Açılış
- 0.92
- Satış
- 0.93
- Alış
- 1.23
- Düşük
- 0.89
- Yüksek
- 0.93
- Hacim
- 292
- Günlük değişim
- 3.33%
- Aylık değişim
- 22.37%
- 6 aylık değişim
- 4.49%
- Yıllık değişim
- -2.11%
21 Eylül, Pazar