NMTC: NeuroOne Medical Technologies Corporation

0.93 USD 0.03 (3.33%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

NMTC fiyatı bugün 3.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.89 ve Yüksek fiyatı olarak 0.93 aralığında işlem gördü.

NeuroOne Medical Technologies Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
0.89 0.93
Yıllık aralık
0.40 1.39
Önceki kapanış
0.90
Açılış
0.92
Satış
0.93
Alış
1.23
Düşük
0.89
Yüksek
0.93
Hacim
292
Günlük değişim
3.33%
Aylık değişim
22.37%
6 aylık değişim
4.49%
Yıllık değişim
-2.11%
21 Eylül, Pazar