通貨 / NMTC
NMTC: NeuroOne Medical Technologies Corporation
0.90 USD 0.03 (3.45%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NMTCの今日の為替レートは、3.45%変化しました。日中、通貨は1あたり0.88の安値と0.91の高値で取引されました。
NeuroOne Medical Technologies Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NMTC News
- NMTC Stock Gains as FDA Clears OneRF System for Facial Pain Treatment
- NeuroOne Medical Technologies files updated $6.75 million at-the-market offering
- NeuroOne Medical Technologies Corporation (NMTC) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Neuroone Medical earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- NeuroOne receives USPTO patent allowance for neural probe technology
- NeuroOne receives patent allowance for neural probe technology
- NeuroOne Strengthens Leadership Team with Appointment of Emily Johns as General Counsel and Corporate Secretary
- NeuroOne to Attend MedInvest’s MedTech, AI & Digital Health Conference on June 3-4, 2025
- This Okta Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - EHang Holdings (NASDAQ:EH), Marti Technologies (AMEX:MRT)
- EXCLUSIVE: NeuroOne Submits FDA Marketing Application For OneRF Trigeminal Nerve Ablation System For Facial Pain - NeuroOne Medical Tech (NASDAQ:NMTC)
- Nasdaq Dips 5%; NeuroOne Medical Technologies Shares Plummet - NeuroOne Medical Tech (NASDAQ:NMTC), Nabors Industries (NYSE:NBR)
- Dow Tumbles 1,100 Points; US Economy Adds 228,000 Jobs In March - AIM ImmunoTech (AMEX:AIM), Impact BioMedical (AMEX:IBO)
- Stocks Set To Continue Crashing After Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- US Stocks Likely To Open Lower After The Worst Selloff Since 2020: Tariff Announcement Was '100% Smoot Hawley Disguised As Thoughtful Policy,' Says Expert - Apple (NASDAQ:AAPL), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
- Guess, Simulations Plus And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday - Guess (NYSE:GES), American Shared Hospital (AMEX:AMS)
1日のレンジ
0.88 0.91
1年のレンジ
0.40 1.39
- 以前の終値
- 0.87
- 始値
- 0.90
- 買値
- 0.90
- 買値
- 1.20
- 安値
- 0.88
- 高値
- 0.91
- 出来高
- 199
- 1日の変化
- 3.45%
- 1ヶ月の変化
- 18.42%
- 6ヶ月の変化
- 1.12%
- 1年の変化
- -5.26%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K